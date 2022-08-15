中華少棒隊 威廉波特遊行受歡迎 18日首戰義大利隊

台北市福林國小少棒隊在賽前參加賓州威廉波特鎮上的花車遊行。（特約記者廖華傑／攝影）

2022威廉波特 少棒聯盟世界大賽 （LLWS)於今日（15日）下午5時30分閃亮登場，因疫情停辦兩年的國際組賽事也重新舉辦，適逢世界少棒聯盟（Little league baseball）成立75周年，世界少棒聯盟特別擴大舉行，美國組及國際組各增加兩支球隊參賽，由原本的16支球隊增加到20支球隊，使得安靜悠閒的威廉波特小鎮，再度熱鬧了起來。

陳奇亨教練（車上右二）與隊醫張南雄博士（右一）率中華小將遊行，受到僑胞及民眾夾道歡迎。（特約記者廖華傑／攝影）

今年是由台北市福林國小棒球隊打敗南韓隊後代表遠東區出賽，也是中華少棒隊時隔7年後再赴美國賓州威廉波特比賽。中華隊曾拿過17次世界少棒賽的冠軍。

台北市福林國小少棒隊今年取得亞太區代表權，已抵賓州威廉波特(Williamsport)，將與各國勁旅一較高下。

在賽事之前，賓州威廉波特鎮上都會舉辦 GRAND SLAM PARADE花車遊行活動，今年邁入第16屆，小鎮居民幾乎都會早早守在4th street 兩旁，準備好各式各樣的要給球員簽名的小物，球員也會發送糖果、零食給兩旁的居民；球員們相互交換禮物，索取對方的國旗，各隊球員還會登上遊行車輛，由鼓號樂隊帶領前進，球員們手舉國旗，向沿街的居民揮手致意，呈現「世界一家」的氛圍，歡笑聲隨著花車延綿不絕。

這也是少棒總部向各個球隊及從世界各地來參與威廉波特世界少棒錦標賽的遊客、球迷致意的方式。

威廉波特少棒聯盟世界大賽即將於8月17日正式開打，來自台北福林國小的中華隊第一場賽事則是安排在18日下午一點，將對上歐非區代表隊-義大利少棒。

少年棒球聯盟世界大賽(Little League World Series)，簡稱世界少棒賽，創辦於1947年，1957年起陸續有來自世界各地的國際隊伍參賽，1969年，集結台灣各校菁英的台中金龍隊首次奪冠，往後在1969年至1997年間，台灣共獲得17次冠軍，此後，美國更改賽制，規定以校作為參賽單位，且參賽選手三年級後便不可遷戶籍，台灣自此無緣冠軍，2009年桃園龜山隊獲得亞軍，是近年來取得的最好成績。

今年的少棒大賽，將於8月17日至28日間打38場比賽，賽制為雙淘汰制，第一場比賽，中華隊將決戰於實力較弱的歐洲代表隊，第二場比賽則與實力相當的中南美洲代表角逐，連贏五場則可奪冠。

台北市福林國小少棒隊在賽前參加賓州威廉波特鎮上的花車遊行。（特約記者廖華傑／攝影）

台北市福林國小少棒隊在賽前參加賓州威廉波特鎮上的花車遊行。（特約記者廖華傑／攝影）

台北市福林國小少棒隊在賽前參加賓州威廉波特鎮上的花車遊行。（特約記者廖華傑／攝影）

台北市福林國小少棒隊在賽前參加賓州威廉波特鎮上的花車遊行，小鎮居民早早守在4th street ，準備好各式各樣的要給球員簽名的小物。（特約記者廖華傑／攝影）

（特約記者廖華傑／攝影）

（特約記者廖華傑／攝影）