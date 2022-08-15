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調漲健保？先算高端這筆爛帳 蔡政府是如何濫花公帑

黑白集

衛福部去年調漲健保費率時，陳時中承諾「兩年不會再調」；如今他落跑去參選，繼任者薛瑞元宣稱「部分負擔制」今年一定上路，同時要抬高費率「天花板」。衛福部急著拔百姓鵝毛之前，都不必檢討一下自己的揮霍嗎？

衛福部最近被踢爆，政府採購高端疫苗，有78萬劑不翼而飛。衛福部辯稱，有66萬劑交給高端「自行運用」，另12萬劑則是「耗損」。「自行運用」一詞，耐人尋味。依陳時中先前的說法，這些疫苗6、7月就會全數到期，屆時將全數銷毀。現在，不銷毀的，卻留給高端繼續用，這什麼意思？

政府花了44億元台幣（約1.46億美元）特別預算，以高價購買了500萬劑不被國際承認的高端疫苗；誰料，民眾因擔憂其效力而拒打。結果，迄今用掉不到300萬劑，還剩下200多萬劑。換言之，這些錢，有18億元台幣是丟到水裡，收不回來。當初蔡英文和陳時中強為高端背書，濫花公帑包庇廠商，如今卻要海削百姓，不嫌難看？

健保財務入不敷出，調整費率當然是必要的。但要求民眾掏錢彌補健保虧損時，得先問問官員是否認真看守健保，有沒有亂慷百姓之慨。蔡政府獨厚高端已引發民怨，消基會近日更痛批，政府設定快篩試劑每劑百元的配售價，是在幫業者發「國難財」。要漲健保，先檢討這些爛帳吧。

健保 高端疫苗 陳時中

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