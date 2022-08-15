政府解決缺蛋無能 民間自力產銷透明、調節供需

蛋價屢創新高，農委會說，這次雞蛋價格調漲反映供需變化，主要是近期國內旅遊暢旺帶動消費增加，加上天氣炎熱及部分蛋農進行換羽休產影響產蛋效率所致，屬於短期效應。（本報資料照片）

因飼料價格高漲、生產生本增加，加上禽流感 疫病等因素，造成台灣從去年底開始雞蛋 產銷就失衡。但究竟每個時間缺多少，又生產恢復多了多少，總是沒有正確的統計數字，以致農委會從去年底缺蛋以來，每次預測產銷恢復時間總是失準，更別說能有效解決缺蛋危機。中華民國 蛋品行銷發展協會昨成立，盼精準統計全台蛋品銷售狀況，以助產銷調度。農委會對此則說樂觀其成。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨說，養雞協會每天打電話調查各場到底生產多少蛋，但實際出貨多少蛋沒人知道，以致負責調度的蛋商常會發現供應有落差。

像今夏雞蛋供應不足，中國民國養雞協會日前調查每日約供應11萬5000箱（每箱約200顆）雞蛋，但蛋商在實際調度時就發現供應根本沒這麼多，直指缺口約有一成。引用養雞協會資料的農委會則稱沒缺蛋，是需求變高，與市場實況脫節。

但產業若無法精準掌握供需數字，就難以有效進行產銷調度。而農委會在過去這段缺蛋期間，始終未建立一個明確的供需盤點機制。

台灣歷經史上最長的缺蛋危機，卻未見農委會源頭掌控產銷數字，如今民間成立全國性組織主動盤點，農委會竟還好意思說「樂觀其成」，凸顯農委會長期的消極不作為，面對產銷只會祭出補助，從未思索從產業結構面解決問題，也難怪總是誤判，失去產銷調節先機。

官方不做，民間自己來。高傳謨說，如今蛋品行銷發展協會成立，會成立資訊小組，盼加強全台各地雞蛋調度，讓產銷資訊更透明，也可供農政單位參考。因僅單方面依靠養雞生產端提供的資訊，不必然正確或公允，多一個訊息參考，也能減少統計落差。

高傳謨說，該協會不管是產蛋、賣蛋和運輸車業者都能加入，大家有了交流平台，將有助雞蛋調度等產銷調節，包括蛋品進出口。像今夏花東國旅暢旺，消費需求增以致缺蛋，就可透過該協會幫忙把西部的雞蛋調往東部；另境內若遇禽流感等疫病，無蛋可賣也不行，就能納入貿易商進口蛋品調節。