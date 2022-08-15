半導體人才吃緊向文科生招手 今年首季每月需求3.5萬人

半導體業爆發，人力缺口卻持續擴大，企業徵才走向多元，把觸角延伸到文科生等新藍海。（記者陳正興／攝影）

新冠肺炎疫情衝擊全球，但半導體業逆勢大爆發，人才需求也是如此。104人力銀行甫完成2022年「半導體人才白皮書」，第一季半導體人才需求平均每月3.5萬人，年增幅高達近四成；隨「南部科技S廊道」發展，南部工作數占整體17.4%，持續上升，北部及中部占比不升反降；南部半導體平均月薪首度衝破台幣5萬元（約1667美元），是自2015年後再次超越中部，薪資年增幅居各區之冠。

另一方面，半導體人才荒逐年惡化，由於半導體專業度高、技術複雜，少子化趨勢持續嚴重，人才供給數量嚴重不足，企業除了深耕頂大之外的技職學校，也將徵才觸角延伸到東南亞 、開發女性工程師，甚至從國高中開始綁定人才，向文科生招手。

儘管中美貿易戰持續、俄烏戰爭開打、新冠變種病毒 持續延燒，但台灣半導體業沒有受到嚴重衝擊，反呈爆發性成長，成長力道連續三年優於全球。2021年產值首度超越台幣4兆元大關，以台幣4兆820億元占全球市場19.8%，整體排名第二。其中上游的IC設計、下游的IC封測分居全球第二及第一，而晶圓代工更以62.9%市占穩居全球龍頭，台灣半導體的「護國神山群」依舊是焦點所在。

不過，在此同時，半導體產業深陷人才吃緊之苦，104人力銀行連續三年發表半導體人才白皮書，最新出爐的2022年「半導體人才白皮書」，續對半導體人才嚴重不足示警。

半導體人才需求自2020年第三季開始走升後，2021年第一季起持續創新高，平均月缺2.6萬人，但2022年第一季平均每月需求已增到3.5萬人，年增幅為39.8%。人才供需缺口逐漸擴大，今年第一季「求供比」3.4，平均每位想進入半導體求職者可分到3.4個半導體工作機會，高於整體市場的1.58%。

產業鏈當中，製程廠區最多的中游IC製造因產能滿載，人才缺口大增，2022年第一季平均每月招募1.6萬人，年增幅達36.7%，位居產業鏈中缺口最大、成長最強的區塊。

隨著台積電 宣布到高雄設廠，供應鏈南移態勢明顯，南部半導體人才聚落逐漸形成。2022年第一季平均每月6103個工作機會，年增幅48.5%成長力道最強。

今年半導體平均月薪5萬4729元，穩居全產業第二，相較去年增加2441元，年增幅4.7%則居電子資訊相關產業最強。產業鏈薪資前五高的職務多為工程及技術類，愈往上游、薪資愈高。