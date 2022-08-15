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公帑買高端500萬劑近半用不完 高端股價剩1/3 網：納稅人錢花完？

台灣新聞組／台北15日電
高端疫苗共採購500萬劑高端疫苗，目前累計接種297.2萬劑，使用量不到6成。(本報資料照片)
高端疫苗共採購500萬劑高端疫苗，目前累計接種297.2萬劑，使用量不到6成。(本報資料照片)

國產新冠疫苗高端高端開打即將滿1年，蔡政府共採購500萬劑，目前累計接種297.2萬劑，使用量不到6成；藍營立委發現，疫苗交貨量和使用以及庫存總量出現重大落差，有超過78萬劑疫苗不翼而飛。此外，高端上半年大虧台幣3.48億元（約1160.5萬美元）股價剩三分之一，遭網友酸「納稅人錢花完了？」

綜合媒體報導，高端疫苗去年7月通過緊急使用授權（EUA），但當時尚未通過三期臨床實驗，而是以「免疫橋接」方式取代三期實驗結果，引發外界爭議。

據悉，高端疫苗各劑次接種量，第1劑為101萬5292人次，第2劑98萬223人次，第3劑89萬7878人次，第4劑6萬8706人次。即在第2劑之後施打數就急速下降，導致政府採購的500萬劑，有將近一半用不完。

國民黨立委萬美玲近日向食藥署索取資料發現，超過78萬劑高端疫苗不翼而飛；食藥署起初表示是「損毀」，之後又說「有封緘沒驗收」，回答反覆不明。

萬美玲質疑的78萬劑落差，實際上是耗損的12萬劑以及高端自行運用的66萬劑。指揮中心發言人莊人祥說明，疫苗耗損包括到期銷毀的7324劑，以及多劑型疫苗的殘劑遭報廢、實務操作產生耗損等因素。

報導指出，萬美玲表示，「這到底中間有什麼苦衷還有什麼弊端，我想必須要交代清楚，尤其是當時的指揮官也是陳時中部長，現在自顧自去選舉了留下爛攤子。」

高端9日輸入公開資訊觀測站公布最新財報，單季營收只有1258萬元台幣（約41.9萬美元），稅後淨損3億4816萬元台幣（約1160萬美元）、每股虧損2.1元台幣，8月3日除權發放台幣4.83元股票股利後，目前股價僅剩下台幣140.5元。

蔡政府去年採購500萬劑高端力挺國產疫苗，股價一度飆上台幣417元，如今股價只剩三分之一。報導稱，網友大酸高端「納稅人的錢花完了?」、「沒政府訂單是虧損多少可以算一下嗎」、「人家去年一年賺的可以吃10年辣」，沒想到半年報虧損金額進一步快速擴大」。

另據本報系聯合報報導，8月6日發表於「刺胳針」的荷蘭研究顯示，每八名確診成年人就有一人出現「長新冠」症狀，染疫後三至五個月症狀更嚴重；根據指揮中心統計，台灣20歲以上確診者約387萬人，依此推估逾48萬人將經歷「長新冠」之苦。醫師提醒，9月起「長新冠」人數將進入高峰，確診者如症狀遲未改善，應積極就醫。

高端疫苗 股價 刺胳針

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