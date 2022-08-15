9台灣人遭柬埔寨轉賣緬甸 泰國機場攔下獲救

12名台灣人14日從柬埔寨搭機經泰國被攔下，其中9人確定被詐團轉賣至緬甸；9人14日晚搭機返台，由刑事局接人偵詢，追查幕後集團。(記者葉信菉／攝影)

台灣新聞組╱綜合15日電

台灣人赴柬埔寨工作遭暴力囚禁問題嚴重，12名台灣人昨天從柬國搭機到泰國 ，被泰方在曼谷蘇旺納普機場 攔下，其中9人被人蛇集團正要轉賣至緬甸 ；刑事局接獲外交部通報協助返台，昨深夜在桃園國際機場接人偵詢。另3人疑為人蛇集團成員，被泰警留置，後續協調遣返。

泰國移民局昨天下午在機場攔下12名台籍人士，發現疑為人口販運，通報台灣駐泰代表處。刑事局、移民署清查，12人上月初飛到柬埔寨，其中3人曾報案指遭控制行動，這批人被轉賣緬甸途中經泰國被攔下。

刑事局國際科官昨晚在桃園機場接回9人，帶往航空警察局刑警大隊偵詢，請示桃園地檢署處置；另3人不願返台，表達想回柬埔寨金邊，被懷疑是人蛇集團成員。

警方統計，去年10月迄今約340名赴柬埔寨及緬甸國人報案、求助。刑事局本月11日通報各地派出所查訪留滯柬埔寨民眾家人，清出近百人疑遭控制。

此外，高雄有六名男女赴柬國打工，最近和家人通訊不良、說話怪異，家屬懷疑遭詐團控制，前天報案求助；警方依「疑似妨害自由及遭人口販運」受理，通報刑事局追查，並循外交管道釐清六人下落與安全。

據了解，6人為3男3女，都住在高雄左營區，年齡22歲至42歲，分別在今年4月至7月間前往柬埔寨，其中1人告知家屬前往當地的博弈集團工作，另5人只說去柬埔寨，未提及工作性質。

有家屬說，子女之前視訊通話還可說幾句，但最近沒幾秒就中斷，說話也怪怪的；媒體頻報導台灣人至柬埔寨等國受困海外，淪為詐團幫凶，甚至遭毒打、拘禁、侵犯、轉賣，他們擔心子女安危才報案，希望政府透過外交途徑釐清六人安全，並追查有無人蛇或不法仲介操控。