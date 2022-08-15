我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

突然踩不到地 普渡放水燈倖存者：曾喊不要再走

記者曾增勳、楊湛華／桃園15日電
桃園市紅毛港聖母宮舉辦送王船儀式四人不幸溺水，造成三死一命危，事後三艘王船留在岸邊。(圖：本報系聯合報讀者提供)
桃園市紅毛港聖母宮舉辦送王船儀式四人不幸溺水，造成三死一命危，事後三艘王船留在岸邊。(圖：本報系聯合報讀者提供)

桃園紅毛港聖母宮普度放水燈釀3死1命危意外，當時有11人落水，1名倖存者昨重回招魂現場，他心有餘悸說，當時大浪打來「感覺快要滅頂」，他叫抬神轎同伴不要再走，但神轎沒回頭，接著就有人喊「踩不到地了」，眾人眼睜睜看著4人被捲入水中，場面混亂。

這名獲救男子說，他們11人負責扛轎、送水燈、送王船，3名死者與命危詹姓男子4人扛神轎下水，其他人放水燈、送王船，跟著神轎往海裡走；因為放水燈及送王船數量多，要分成五趟進行，第一趟順利完成，當時水深僅到腳踝。

他說第二趟和同伴再跟著神轎走，水深已經及膝，接著大浪突然打來，幾乎滅頂，他趕緊叫抬神轎四人不要再走，但不知是否沒聽到、神轎沒回頭，隨後有人急喊「踩不到地了」，只見大浪把四人連同神轎捲下去。

他說自己離岸邊比較近，還能踩得到地，聽到有人喊「救命」，岸上同伴丟竹竿、繩子，他再接手往前方丟；大家隨後找到陳男、詹男拉回，但兩人都已溺水昏迷，呂男和紀姓少年則不見蹤影。他難過說，單純放水燈、送王船活動，大家沒穿救生衣，沒想到發生意外。

消防局指出，案發地距永安漁港不遠，當時正漲潮，沙灘因泡水鬆動下陷，人踩在沙灘上常不會明顯感覺被往下帶，以為自己沒有移動，不知不覺落入險境。

上一則

9台灣人遭柬埔寨轉賣緬甸 泰國機場攔下獲救

下一則

桃園宮廟送王船遇浪襲 3死1命危 宮主父子送辦

延伸閱讀

南卡州女子海邊遊玩 突遭沙灘傘刺中胸口喪命

南卡州女子海邊遊玩 突遭沙灘傘刺中胸口喪命
奶酒帶你玩／陽光沙灘遊樂場 夏日好去處

奶酒帶你玩／陽光沙灘遊樂場 夏日好去處
中國軍演炸死一堆魚？中媒：炸死的魚不一定能吃

中國軍演炸死一堆魚？中媒：炸死的魚不一定能吃
周末這樣玩╱西施奇幽湖 雪山下的跳躍海豚

周末這樣玩╱西施奇幽湖 雪山下的跳躍海豚

熱門新聞

中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
台灣外交部常務次長俞大㵢（右）在桃園機場迎接參院外委會亞太小組主席馬基。（台外交部提供）

5參眾議員14日至15日訪台 將見蔡英文、拜會立法院

2022-08-14 08:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」