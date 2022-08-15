突然踩不到地 普渡放水燈倖存者：曾喊不要再走

桃園市紅毛港聖母宮舉辦送王船儀式四人不幸溺水，造成三死一命危，事後三艘王船留在岸邊。(圖：本報系聯合報讀者提供)

桃園紅毛港聖母宮普度放水燈釀3死1命危意外，當時有11人落水，1名倖存者昨重回招魂現場，他心有餘悸說，當時大浪打來「感覺快要滅頂」，他叫抬神轎同伴不要再走，但神轎沒回頭，接著就有人喊「踩不到地了」，眾人眼睜睜看著4人被捲入水中，場面混亂。

這名獲救男子說，他們11人負責扛轎、送水燈、送王船，3名死者與命危詹姓男子4人扛神轎下水，其他人放水燈、送王船，跟著神轎往海裡走；因為放水燈及送王船數量多，要分成五趟進行，第一趟順利完成，當時水深僅到腳踝。

他說第二趟和同伴再跟著神轎走，水深已經及膝，接著大浪突然打來，幾乎滅頂，他趕緊叫抬神轎四人不要再走，但不知是否沒聽到、神轎沒回頭，隨後有人急喊「踩不到地了」，只見大浪把四人連同神轎捲下去。

他說自己離岸邊比較近，還能踩得到地，聽到有人喊「救命」，岸上同伴丟竹竿、繩子，他再接手往前方丟；大家隨後找到陳男、詹男拉回，但兩人都已溺水昏迷，呂男和紀姓少年則不見蹤影。他難過說，單純放水燈、送王船活動，大家沒穿救生衣，沒想到發生意外。

消防局指出，案發地距永安漁港不遠，當時正漲潮，沙灘因泡水鬆動下陷，人踩在沙灘上常不會明顯感覺被往下帶，以為自己沒有移動，不知不覺落入險境。