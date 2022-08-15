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桃園宮廟送王船遇浪襲 3死1命危 宮主父子送辦

台灣新聞組╱桃園15日電
桃園市紅毛港聖母宮舉辦送王船儀式四人不幸溺水，造成三死一命危。(記者曾增勳／翻攝)
桃園市紅毛港聖母宮舉辦送王船儀式四人不幸溺水，造成三死一命危。(記者曾增勳／翻攝)

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」前晚至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船中元普渡儀式，信眾自發性跟隨，一行共19人；午夜子時眾人抬神明轎到水中，再上岸要抬王船下海時突出現大浪，11人落水，7人獲救，4人遭捲走，釀3死1命危悲劇，徒留3只船型水燈還在岸上。警方將傳喚魏姓宮主父子，朝過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，前晚11時，12男、7女在聖母宮廟前集合，再一起前往沙灘放水燈、送王船，眾人戴頭燈、未穿救生衣，由4名男信徒扛神明轎入海，另有7男分持火把、王船、水燈下水。

當時適逢漲潮，11名男子在距離岸邊50公尺處遭一陣大浪襲來，眾人被拍倒大喊「救命」；岸上的人見狀持長竹竿、繩子將落水者拉回，但前方扛神轎4人不幸都被捲走。

桃園市消防隊前天晚上11時37分獲報，到場時兩人已先被救上岸，其中27歲陳姓男子失去生命跡象，送醫不治；46歲詹姓男子昏迷急救後恢復意識，住加護病房觀察。

消防聯合海巡人員搜尋，昨天凌晨一時33分在岸邊尋獲漂浮的30歲呂姓男子，4時18分發現趴在消波塊上的15歲紀姓少年，兩人均肢體僵硬、明顯死亡。

據「桃園紅毛港聖母宮」臉書粉專，廟宇原本在高雄紅毛港，但遭遇遷村，去年先將神明請至桃園區民宅，待今年5月新屋區廟宇落成，才將神明移至新廟，昨是遷址後首次舉辦中元活動；廟方雖尚未登記在冊，但平時注重行銷，有自己的臉書、Instagram頁面，魏姓副宮主Youtube上也有數部遷址紀錄影片。

據中央氣象局網站，新屋地區昨凌晨零時7分滿潮，相對當地平均海平面潮高達214公分；警、消研判未留意潮汐、沒做安全措施釀成憾事。

警方認為，放水燈鬧出人命，廟方恐有過失致死嫌疑，將傳喚魏姓宮主和三名副宮主兒子說明；桃園地檢署今天進行相驗，釐清責任。

律師蔡正傑認為，若能證明負責人知道海象、天候危險，卻未提供足夠安全設備，做適當防範，刑法上可能構成不作為犯；但廟方是否有防範義務，仍要考量各方因素、活動內容、舉辦條件及其他危險因素而定。

桃園市民政局長陳靜航說，基於尊重宗教和民俗，在海邊、河邊放水燈、燒王船，並無強制規定穿救生衣等安全措施，也不須報備；過去類似活動多在岸邊舉行，民眾不會涉水過深，本次活動狀況有待了解。

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