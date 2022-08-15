金瓶梅是清明上河圖的復仇之作？台北故宮王世貞展揭密

台北故宮收藏的「傳宋張擇端清明易簡圖」，推測此畫為明代後期根據南宋描述汴京的文本，同時附會王世貞父親與嚴嵩父子因「清明上河圖」仿畫致禍的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。(圖：台北故宮提供)

「清明上河圖」被譽為「中華第一神品」，也是史上最多偽作的名畫，估計上千張。而晚明官員王忬因送偽畫惹惱宰相嚴嵩，其子王世貞寫出情色經典「金瓶梅」影射嚴嵩父子、用文字為父復仇。從「清明上河圖」到「金瓶梅」，此一精采故事成為故宮10月大展「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」主軸，串起名畫背後不為人知的故事。

嚴嵩奸臣形象鮮明，但也是書畫收藏家，巧取豪奪無數名畫。此次「寫盡繁華」展出的懷素自敘帖、宋徽宗詩帖都曾納入嚴嵩的收藏。

根據筆記小說 記載，嚴嵩父子想要「清明上河圖」，暗示王忬為他找畫。王忬請畫師黃彪仿作「清明上河圖」進獻，嚴嵩將其視為收藏書畫之冠。但因裱匠湯臣向王忬索賄不成，踢爆此為偽畫，嚴嵩藉故誣陷王忬問斬。

故宮文獻書畫處科長何炎泉說，此一「因畫致禍」的故事還有另個版本，王忬根本不知道他送嚴嵩的是偽畫，反映明代偽畫滿天飛的怪象。此次故宮展出的「傳宋張擇端清明易簡圖」，畫中鈐有王世貞、嚴嵩之子世藩偽印，推測應為明代後期根據南宋描述汴京文本所繪，同時附會王世貞父親與嚴嵩「因畫致禍」的著名情節，可說是「仿假畫的假畫」。

中國情色經典「金瓶梅」作者「蘭陵笑笑生」究竟何人，仍是個謎，而王世貞被歷代研究者公認是「最普遍的說法」。何炎泉認為，「金瓶梅」明顯影射嚴嵩父子，嚴世蕃小名「慶兒」、號「東樓」，擺明是「西門慶」的指涉人物。而以才情和嚴家父子的血海深仇來說，王世貞是最可能人選。

何炎泉還說，王世貞著作「嘉靖以來首輔傳」中的「嚴嵩傳」，是嚴嵩奸臣形象的定型之作。此後歷代史家都將嚴嵩打為奸臣，王世貞等於用史家之筆為父親報仇。

王世貞22歲便考上進士，卻在34歲遭遇巨變。父親問斬後，他從政壇轉入文壇，從事著述、遊歷、交友、賞鑑等活動，對造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡到珍玩都有深入涉獵，是第一個提倡宋瓷和宋畫的藝評家。