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無人機研發中心揭牌 國家隊成立將擴大應用

記者魯永明、程嘉文／台北14日電
「亞洲無人機AI創新應用研發中心」是以台灣體大荒廢的嘉義校區房舍改建而成。(本報資料照片)
「亞洲無人機AI創新應用研發中心」是以台灣體大荒廢的嘉義校區房舍改建而成。(本報資料照片)

蔡英文總統昨到嘉義為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，宣告無人機國家隊成立。她說，俄烏戰爭讓全世界看到無人機的重要性，面對國際情勢瞬息萬變，台灣積極提升國防自主及不對稱戰役量能，在國機國造、潛艦國造狀況下，「無人機是我們發展的重點」，研發中心目前已有20家廠商進駐。

蔡英文說，目前政府正在研擬台灣無人機產業發展方案針對技術驗證、市場、人才規畫發展策略，交通部在今年3月帶領業者成立台灣無人機大聯盟，結合無人機技術研究及產官學研能量，協助政府推動無人機產業發展，並且擴展到更多層面的應用。

嘉義縣為農業大縣，蔡英文表示，未來農業區在高科技扮演非常重要的角色，去年無人機應用研發中心正在建置，如今在中央與嘉縣共同努力下，已將打造全台最完整及最優質的無人機產業聚落，近年無人機的運用也從休閒娛樂延伸到商業、農業、國防等高功能的領域。

但相較其他國家，國軍應用無人機不算廣泛。中科院研發的銳鳶無人機，原由陸軍採購用於前進觀測，後來服役狀況不理想，整個單位轉給海軍，執行台灣周邊海域偵巡任務。近日解放軍軍艦逼近台灣，國防部曾發布由銳鳶拍攝的解放軍軍艦畫面。

野戰部隊的輕型無人機紅雀，也屬中科院產品，海軍陸戰隊數度用在南海諸島的衛疆操演。

陸軍各聯兵旅從2019年起，將戰車營與機步營混編成聯兵營，編制中也納入無人機小組，但目前為止尚處於有編無裝的階段。

將採購或研發中的計畫，包括美國批准出售四架MQ-9B無人機，將用於海域巡邏監控；中科院尺寸相埒的騰雲無人機，目前仍在試飛階段。此外，2400億台幣（約80.1億美元）海空戰力強化特別預算中，包括中科院研發的劍翔反輻射無人機。

蔡英文 解放軍 預算

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