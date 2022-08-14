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台明年基本工資漲幅上看4.8% 月薪將多1212元

記者江睿智／台北14日電
歷年來基本工資月薪調整。 (取材自本報系經濟日報)
歷年來基本工資月薪調整。 (取材自本報系經濟日報)

勞動部將在9月1日邀請勞資政學四方召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資調幅。根據主計總處最新發布經濟成長率及消費者物價指數（CPI）年增率，明年基本工資調幅有望達4.8%。

目前基本工資月薪為2萬5250元（台幣，下同，約842.9美元）、時薪168元，以明年調幅4.8%計算，月薪將來到2萬6462元，調升1212元；時薪來到176元，調升8元。

據了解，今年面臨全球通膨，主計總處這次提早兩周、趕在8月中發布最新經濟預測，僅小幅下修今年經濟成長率，並對今年下半年經濟情勢抱持相對樂觀預測；加上年底選舉效應，為展現照顧邊際勞工的決心，明年基本工資調幅「不會太低」。

依主計總處最新預測，今年全年經濟成長率為3.76%，消費者物價指數（CPI）年增率2.92%，若依歷年基本工資審議委員會討論基本工資調幅最常採用的計算公式，亦即CPI年增率足額反映，經濟成長率由勞資共享，明年基本工資調幅有望達4.8%。

一位不具名基本工資審議委員表示，雖然製造業庫存壓力大，製造業採購經理人指數（PMI）轉為萎縮，下半年出口有可能受到衝擊，但基本工資調幅討論就是只能依據現有看得到數據作為討論基礎；台灣疫情趨緩，內需回溫，明年調幅沒有道理採低調幅。

銘傳大學法律學院院長、勞動部前政務次長劉士豪認為，目前呈現出來相關經濟數據表現良好，物價控制得宜。惟近期美國CPI年增率居高不下，台灣物價能否如主計總處預期控制在3%之內仍有疑慮，因此，CPI年增率是否要多反映一點在基本工資調幅上，有待討論。

基本工資 指數 疫情

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