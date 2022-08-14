今年330台人赴柬埔寨失蹤遭囚 還有黑數 想脫身家屬須付贖

詐團高薪誘民眾赴柬埔寨工作事件頻傳，圖為航警局桃園機場勸退一名準備前往柬埔寨工作的蘇姓男子。（圖：讀者提供）

台灣人赴柬埔寨被騙囚禁並向家人勒贖已成政府重視問題，並列為重大特殊刑案；據刑事局統計，今年迄今，外交部通報案加上警方報案紀錄，全台現有330件民眾赴柬失蹤或疑遭囚，隨著警方調查，數字還會往上攀升。

今年上半年有超過6000人前往柬埔寨，為找出尚未浮出檯面的潛在被害人，刑事局以大數據分析，過濾出16到45歲赴柬國人，目前有4000多人；外交部、移民署、民航局、警政署展開跨部會應變行動，通令全國各分局、派出所對這4000多人家戶訪查，關懷家屬小心親人在柬埔寨的安全，有狀況立即報案。

據了解，柬埔寨與台灣沒有邦交 ，又開放博弈合法化並設置園區，園區內有水電宿舍、網路、警衛巡邏、商店，適合詐騙集團 進駐並控制手下；加上柬國貪汙盛行，部分公權力與歹徒勾結，吸引台灣黑道與詐團前往。

柬國開放西港等博弈特區有數年時間，以往騙台灣人去當「賣豬仔」的犯罪不多見；近年來各國嚴打詐騙，車手及機房成員來源縮減，詐團轉騙普通人赴柬工作，又因政府宣導防詐，獲利空間減少，部分歹徒發現誘騙台灣人到柬埔寨，不但可強逼從事詐騙，想脫身又可要求家屬付贖或轉賣獲利，「賣豬仔」現象越滾越大。

刑事局上月24日在桃園機場，攔阻4名赴柬民眾，逮捕負責接送的蔡姓男子，隨後也逮捕其詹姓女友，3天後再攔阻3人出國；蔡男、詹女因參與詐團販運人口，被依「意圖營利以詐術使人出境」等罪送辦，目前被羈押。警方初步調查，光是蔡男（45歲）、詹女（41歲）兩人就已安排超過百人出境，每個人頭有2至3萬元台幣（約667至1000美元）佣金。

蔡男與詹女原從事白牌車生意，疫情 影響收入減少，加入詐騙集團，負責從台灣找人赴柬，今年6月起，以招聘文職工作、打工旅遊等名目，安排至人赴柬，主打「一條龍服務」，包辦接送、生活費、辦領護照、機票食宿、還協助偽造施打3劑疫苗小黃卡，就是要誘騙被害人出國。

詐團專找30歲左右男子，開出每個月5到10萬元台幣薪資，為取信被害人，還會由柬國共犯，開視訊展示周遭環境，證明工作輕鬆、環境良好。