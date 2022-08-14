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夫冷氣只肯開27°C 害孕妻熱到中暑送醫 她心死：離婚吧

台灣新聞組／台北14日電
一名孕婦抱怨丈夫堅持冷氣只開攝氏27度，她甚至因此熱中暑。圖為示意圖。（本報資料照片）
一名孕婦抱怨丈夫堅持冷氣只開攝氏27度，她甚至因此熱中暑。圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣夏季潮濕悶熱，對體溫偏高的孕婦來說更加不適，近日就有一名懷胎5月的孕婦出面抱怨，丈夫為省錢堅持冷氣只開攝氏27度(華氏80.6度)，她甚至因此熱到中暑送醫，事後丈夫卻仍不肯調降溫度，還說若孩子出生後也怕熱，把孩子放到冷氣口下直吹就好，該名孕妻聽聞後徹底心死，並向丈夫提出離婚。

一名懷胎5月的女網友在臉書社團「匿名2公社」發文訴苦，她透露最近與新婚不久的丈夫因冷氣問題爭吵不休。據她講述，丈夫一直以來冷氣只開攝氏27度，日前她甚至因此中暑到醫院就診，醫生建議他們將冷氣調到攝氏24度，但回家後丈夫卻繼續堅持攝氏27度不肯妥協。

她接著表示，雖然丈夫事後裝了一台電風扇補償，但她吹久了出現頭痛、身體發抖等症狀，若不直吹又難以降溫，於是她跟先生商量能否將冷氣調成攝氏25度就好，而丈夫這次依然以「很耗電」為由果斷拒絕，她提出想回有冷氣的娘家過夜，丈夫也不同意，「妳一直回娘家，我這裡對妳那麼不好嗎？」、「妳要在這裡睡，這樣分開很奇怪」。

孕妻不死心繼續追問丈夫，若小孩出生後難道也要一起忍受炎熱嗎？對方卻回，「我會把嬰兒床移到冷氣下面直吹，如果還熱我再買一台電風扇吹小孩」，聽見這句話後孕妻徹底心寒，崩潰喊道「我們離婚吧」。

該文一出意外引發熱烈討論，一天內就引來6650人關注、4445人留言，網友們紛紛對這名孕妻的遭遇表示同情，「27度根本要跟外面一樣熱了，懷孕的人怕熱，還有角度問題，開涼涼的不行嗎？是有省多少？」、「現在為了幾度爭吵，之後我看也是事事計較，可以放生了」、「孕婦、小孩電扇直吹頭很容易頭痛欸，有事嗎⋯這樣的男人不要了啦」、「就是錢的問題，保護好妻子與孩子才是最重要的」。

也有網友建議其他省電方式，讓雙方需求都能滿足，「有一種東西叫循環扇，那個不需要直吹也能很涼快，可以用科技解決的問題就不要弄成人際問題」、「可能是冷氣機種問題，我家客廳可以26度，房間那台又是較新的，很熱要開22度才夠冷」、「噸數大小也會影響，如果房間是3~4坪那麼一定要買4~5坪用的冷氣，否則為了降溫壓縮機一直運轉又不涼，耗電又損機器喔，如果孕婦真那麼熱，建議在家中最小坪數的房間裝上一級變頻冷氣，開一整天也不會電費嚇人」。

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