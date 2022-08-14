衛福部長薛瑞元：健保部分負擔新制 今年一定上路

衛福部長薛瑞元暢談上任後三大任務方向與挑戰，承諾先前因疫情延宕上路的健保部分負擔新制，今年底前一定會上路。（本報資料照片）

衛福部長薛瑞元7月18日上任，接任新職將屆滿一個月，他接受本報系聯合報專訪，表示上任後有三項重大政策方向與挑戰，包括推動健保 部分負擔、修傳染病防治法及健保法，以及建置兒童醫療網與守護天使制度。他強調，延宕施行的部分負擔新制，今年一定會上路。

民進黨台北市長參選人陳時中在7月10日卸下衛福部長、中央流行疫情 指揮中心指揮官職務，並留下暫緩施行的「健保部分負擔新制」，新制原訂5月15日上路，礙於疫情暫緩上路，衛福部一直未鬆口上路時間表。薛瑞元首度證實，「年底前一定上路」。

健保費 率於2021年調升至5.17%，當時雖暫解健保安全準備金不足的問題，但明年將再次面對準備金不足的困境。薛瑞元說，部分負擔年底一定會施行，同時調整費率「民眾可能會受不了」；他坦言，明年開始準備2024總統大選「將成為變數」，再次調整費率「需要一點節奏感」。 衛福部長薛瑞元暢談上任後三大任務方向與挑戰，承諾先前因疫情延宕上路的健保部分負擔新制，今年底前一定會上路。（記者蘇健忠／攝影）

目前健保費率為5.17%，距離法定上限6%，僅差0.83%，薛瑞元說，早晚會面對調不動費率的問題，往後勢必要修法。因此，在討論調整費率調整前，先修健保法，「打破費率天花板」，不再限制上限為6%。薛瑞元說，健保制度接續有3步驟，部分負擔上路，再來是研議健保費率調整及健保法修法。

薛瑞元表示，健保法修法是為了在收入面、支出面的改革，在既有的道路、架構進行調整，延續健保體制，而不是全面更新重來。此次修法並不是三代健保，只能說是「二代健保精進版」。他笑稱「沒有那麼大的野心再創出新一代健保。」

薛瑞元說，趁著修健保法，準備將長期以來住院陪病的家庭難題也一併考量，研擬將醫療體系內的護佐，成為民眾住院期間協助照料病人的全責護理人員，擔任護理師的助手，聘雇的費用由健保給付。

此外，慢性病預防也將納入健保範疇，薛瑞元說，希望透過修法確定權責，幫助更多患者。除了修訂健保法，也將修訂傳染病防治法，新冠疫情下，傳染病防治法顯得生硬沒有彈性。

薛瑞元說，他的第三個任務就是改善台灣新生兒死亡率偏高的問題，計畫建置兒童醫療網及兒童守護天使制度，期盼年底前可順利實施。