我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

衛福部長薛瑞元：健保部分負擔新制 今年一定上路

台灣新聞組／台北14日電
衛福部長薛瑞元暢談上任後三大任務方向與挑戰，承諾先前因疫情延宕上路的健保部分負擔新制，今年底前一定會上路。（本報資料照片）
衛福部長薛瑞元暢談上任後三大任務方向與挑戰，承諾先前因疫情延宕上路的健保部分負擔新制，今年底前一定會上路。（本報資料照片）

衛福部長薛瑞元7月18日上任，接任新職將屆滿一個月，他接受本報系聯合報專訪，表示上任後有三項重大政策方向與挑戰，包括推動健保部分負擔、修傳染病防治法及健保法，以及建置兒童醫療網與守護天使制度。他強調，延宕施行的部分負擔新制，今年一定會上路。

民進黨台北市長參選人陳時中在7月10日卸下衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官職務，並留下暫緩施行的「健保部分負擔新制」，新制原訂5月15日上路，礙於疫情暫緩上路，衛福部一直未鬆口上路時間表。薛瑞元首度證實，「年底前一定上路」。

保費率於2021年調升至5.17%，當時雖暫解健保安全準備金不足的問題，但明年將再次面對準備金不足的困境。薛瑞元說，部分負擔年底一定會施行，同時調整費率「民眾可能會受不了」；他坦言，明年開始準備2024總統大選「將成為變數」，再次調整費率「需要一點節奏感」。

衛福部長薛瑞元暢談上任後三大任務方向與挑戰，承諾先前因疫情延宕上路的健保部分負擔...
衛福部長薛瑞元暢談上任後三大任務方向與挑戰，承諾先前因疫情延宕上路的健保部分負擔新制，今年底前一定會上路。（記者蘇健忠／攝影）

目前健保費率為5.17%，距離法定上限6%，僅差0.83%，薛瑞元說，早晚會面對調不動費率的問題，往後勢必要修法。因此，在討論調整費率調整前，先修健保法，「打破費率天花板」，不再限制上限為6%。薛瑞元說，健保制度接續有3步驟，部分負擔上路，再來是研議健保費率調整及健保法修法。

薛瑞元表示，健保法修法是為了在收入面、支出面的改革，在既有的道路、架構進行調整，延續健保體制，而不是全面更新重來。此次修法並不是三代健保，只能說是「二代健保精進版」。他笑稱「沒有那麼大的野心再創出新一代健保。」

薛瑞元說，趁著修健保法，準備將長期以來住院陪病的家庭難題也一併考量，研擬將醫療體系內的護佐，成為民眾住院期間協助照料病人的全責護理人員，擔任護理師的助手，聘雇的費用由健保給付。

此外，慢性病預防也將納入健保範疇，薛瑞元說，希望透過修法確定權責，幫助更多患者。除了修訂健保法，也將修訂傳染病防治法，新冠疫情下，傳染病防治法顯得生硬沒有彈性。

薛瑞元說，他的第三個任務就是改善台灣新生兒死亡率偏高的問題，計畫建置兒童醫療網及兒童守護天使制度，期盼年底前可順利實施。

少子女化又加上新生兒死亡率高，台灣面臨「生得少又死得多」困境，薛瑞元不斷強調「我希望把兒童醫療網絡快點做好，且愈快上路愈好」、因為每個孩子都不能少。

健保部分負擔新制。 （製表／沈能元）
健保部分負擔新制。 （製表／沈能元）

健保 保費 疫情

上一則

夫冷氣只肯開27°C 害孕妻熱到中暑送醫 她心死：離婚吧

下一則

今年330台人赴柬埔寨失蹤遭囚 還有黑數 想脫身家屬須付贖

延伸閱讀

台健保資料庫監督機制不足 侵犯隱私 部分違憲

台健保資料庫監督機制不足 侵犯隱私 部分違憲
陸突禁百家業者進口 台食品業：求救無門

陸突禁百家業者進口 台食品業：求救無門
美中台角力台基層廠商受傷 藍委：陸或增另類經濟制裁

美中台角力台基層廠商受傷 藍委：陸或增另類經濟制裁
新聞評論／衛福部高官們 「女權意識」很偏差

新聞評論／衛福部高官們 「女權意識」很偏差

熱門新聞

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15
林智堅（右）與立委鄭運鵬（左）。(本報資料照片)

台大論文抄襲案 林智堅退選桃園市長 民進黨換鄭運鵬

2022-08-12 03:40

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生