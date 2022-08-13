高端78萬劑不翼而飛 藍委質疑食藥署說法反覆

國民黨立委萬美玲向食藥署索取高端疫苗的使用數量，卻意外發現交貨量和使用、庫存總量有重大落差，有超過78萬劑疫苗不翼而飛。(本報資料照片)

高端疫苗 獲緊急授權（EUA ）製造已滿一周年，衛福部採購500萬劑今年3月全到貨。國民黨 立委萬美玲向食藥署索取資料卻發現，高端疫苗交貨量和使用、庫存總量出現重大落差，逾78萬劑疫苗不翼而飛。食藥署的解釋卻前後不一，先表示「損毀」，後說「有封緘沒驗收」。

根據食藥署官網，去年8月到今年3月，高端共交付45批次疫苗進行封緘，總數566萬4743劑。去年6月通過EUA前，高端表示會「免費贈送20萬劑」。依據合約，高端總供貨量應為520萬劑左右，等於「超供」46萬餘劑。

不過，截至今年8月8日，高端疫苗已接種296萬7109劑，捐贈索馬利蘭15萬劑，庫存175萬7321劑，屆期銷毀7324劑，總數488萬1754劑。這與封緘數量落差78萬2989萬劑。

萬美玲表示，第一次詢問時，食藥署說，多劑裝疫苗在開瓶後可能有打不完或其他狀況，無法再使用就會報廢，加上其他統計誤差，於是有數字落差。

進一步詢問「損毀比例太高」後，食藥署又表示，雖然封緘放行數量是566萬4743劑，實際驗收量僅500萬劑，不驗收的是「效期太短」；加上另有「損耗」10萬8703劑，如此已使用、捐贈、屆期銷毀和庫存總數，約為499萬劑，與驗收量相當並無短差。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，一般疫苗業者販售合格疫苗產品給疾管署或其他國家，生產量通常會大於販售量，「不可能賣500萬劑，就只生產500萬劑」，其中一定計算產品可能有不合格或耗損等情況。

防疫協會理事長王任賢表示，食藥署應該拿出具體紀錄來證明，不管是驗收或施打，食藥署和各醫院都有很完整的紀錄資料，一看便知。

即使「只驗收500萬劑」，那剩下沒驗收的到哪去了？最可能情況是銷毀了；食藥署一直避談銷毀多少高端疫苗，公布的銷毀數字7324劑，但如果「沒驗收」就是「被銷毀」，銷毀的數字明顯低報。

萬美玲質疑，如果真的是「封緘但沒驗收」，不驗收的原因是效期太短？品質不良？效期到打不完被銷毀？食藥署必須說清楚。