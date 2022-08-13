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不只私立大學要瘦身 少子化已燒到公立大學

記者許維寧／台北13日電

大學分發入學昨放榜，不僅多所私校招不滿，部分公立大學，甚至是頂尖大學也有缺額。教育團體提醒，公立大學普遍缺乏憂患意識，如今少子化「陡坡」到來，後段公校不能再輕忽，拿政府補助更應該積極辦學。

私校工會理事長尤榮輝表示，少子化愈發嚴重，今年陡降趨勢明顯，預計至2028年前，大學招生不做改變，缺額只會愈來愈多，無論公私立都應重新盤整招生名額。尤其公校要有憂患意識，積極辦學，否則在少子化浪潮下得過且過，也可能面臨招生困境；私校則要想辦法增加教育投資，從辦學面吸引學生，而非把錢都投擲在招生廣告上。

靜宜大學監察人陳振貴則指出，先前教育部表示公校不減招是錯誤決定，為了高教整體發展，公校必然也要有瘦身計畫。

台大則先看見少子化趨勢，台大註冊組長李宏森表示，目前頂大招生主力多放在個人申請、搶先招生，台大繁星推薦占總招生名額10.5%，未來兩年內盼調升至15%；個人申請約占50%，同樣擬再調升；分發入學管道則勢必會調降。實際招生名額、比例仍要教育部核定。

文化大學教務長方元沂表示，學校規模降載、穩定瘦身是必然對策，也會藉此重新盤整教學品質，優化學習環境。

成大校長、考分會主委蘇慧貞表示，高等教育現況無論是入學人口到整體發展，未來幾年挑戰會更多，建議大專校院重新整頓發展特色，務實看待發展資源並和社會共同發展。

招生 教育部 公校

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