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大學錄取、缺額雙創新高 頂大也沒招滿

記者許維寧／台北13日電
今年大學分發錄取率98.94%創下新高，圖為台北市補習班前學子熙來攘往。(本報資料照片)
今年大學分發錄取率98.94%創下新高，圖為台北市補習班前學子熙來攘往。(本報資料照片)

2022學年大學分發入學管道昨放榜，受考招改制和少子化衝擊影響，今年參與分發學生數大減，但學校未及時因應調整招生名額分配，最終缺額達1萬4493個，錄取率亦創下新高，達98.94%，僅269人落榜。有51所學校未招滿，其中連清大、台師大、中興大學等頂大也罕見出現缺額。

考分會執秘蔡群立表示，今年學測數A頂標僅10級分，創新低，由於考生成績不理想，因此未參加申請入學和繁星推薦等甄選機制，甄選入學名額均回流至分發入學，甄選管道回流名額1萬4435個，為近5年次多。

蔡群立指出，今年分發入學名額總計3萬9350個，但最終登記參與分發僅2萬5297人，比去年大減1.1萬人，學生數少但名額多，導致今年分發後，缺額數創新高。

據考分會統計，今年共有51所大學未招滿，包括公立22所、私立29所。其中文化大學招生名額多，缺額亦多，今年缺額達2378個，其次為淡江大學1037個、義守大學1007個。

公立大學今年也出現缺額，嘉義大學缺額最多，達299個，東華大學187個、屏東大學147個；頂大中，清大罕見出現2個缺額，台師大則有10個缺額。滿招學校僅11所，分別為台大、成大、政大、陽明交大等校。

補教業者亦統計，今年共1900個科系參與分發，高達650個科系招不到一半學生，更有180個科系掛零，也就是有近十分之一科系招不到學生。若以學群區分，缺額比率最高為外語學群，占該學群名額的62.47%。

對於今年缺額數創新高，升學輔導專家劉駿豪表示，今年考招新制上路，學生對成績掌握度不夠又無落點參考，不敢放膽填，導致部分公立大學科系也招不到人。再者，分發入學缺額多，已非辦學不佳的問題，而是學生數已不足，若科系真有特色，建議應在個人申請管道招到更多學生。他也提醒，少子化趨勢下，今年只是雪崩的開始，沒有缺額的學校也要及早因應。

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