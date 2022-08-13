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10年新高 台灣貧富差距擴大至6.15倍 連4年惡化

記者陳素玲、陳姿穎／台北13日電
根據去年家庭收支調查，每戶可支配所得差距倍數擴大至6.15倍，貧富差距創10年來最大紀錄。(本報資料照片)
根據去年家庭收支調查，每戶可支配所得差距倍數擴大至6.15倍，貧富差距創10年來最大紀錄。(本報資料照片)

主計總處昨公布2021家庭收支調查結果，每戶可支配所得差距倍數擴大至6.15倍，貧富差距創10年來最大紀錄；另基於每人可支配所得中位數為32.6萬元(台幣，下同，約1萬美元)，財政部也將按照中位數六成公告每人每年基本生活費，初估今年度基本生活費約調整為19.6萬元，較前1年19.2萬元額度約增加4000元，明年報稅即可適用，估計減稅利益將逾150億元，逾230萬戶受惠。

儘管明年報稅時可享小確幸，但收支調查也顯示貧富差距擴大，成為社會隱憂。調查顯示，每戶家庭可支配所得平均數為109.1萬元，年增1%，每戶可支配所得中位數為92.9萬元，年增幅只有0.1%。

若依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，最高與最低20%家庭的可支配所得，差距從6.13倍擴大至6.15倍，為連續4年擴大，並創10年來新高，反映所得分配不均惡化。2021年吉尼係數為0.341，也較2020年的0.340微增。

外界普遍解讀所得倍數擴大，意味貧富差距惡化，但主計長朱澤民表示，所得分配與貧富不均是相對概念，台灣財富集中程度沒有其他國家高，國外統計顯示，以全國所得最高的1%占全國所得占比，美國最高1%占全國所得的22.7%，新加坡是14%，南韓則是12%，台灣與日本都是10%。

朱澤民還舉台灣半導體某董事長年薪4億為例佐證，同樣是半導體的英特爾董事長年薪卻是80億元，「這都是公開財務報表可以看得到的資料」。

朱澤民解釋，世界各國經濟發展到一定程度後，資本所得較多者會有累積財富效果，舉凡房市、股市、租金、利息等都是資本所得，因此要靠社會福利及租稅等各種政府移轉收支來改善差距。2021年如果沒有政府移轉支出措施，所得倍數是7.63，透過移轉支出縮小1.48倍，如果再加上政府實物給付（如搭車優惠、生育補助等），則縮小為5.74倍。

此外，根據納稅者權利保護法規定，為保障「民眾基本生活所需的費用」免課稅，所謂基本生活所需費用是依主計總處公布近1年每人可支配所得中位數60%所訂定。

今年的可支配中位數為32.6萬元，當中的60%為19.6萬元，因此明年申報綜所稅時，每人基本生活費提高，減稅效益也自然增加。從2017年基本生活費制度上路以來，至今已累計6年，額度從最初的16.6萬元每年增加。

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