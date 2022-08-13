3.76% 台灣今年經濟成長率下修

受到各國貨幣 政策緊縮、美中爭端與兩岸情勢、俄烏戰爭、疫情 變化等四大不確定因素影響，主計總處昨日下修今年經濟成長率為3.76%，較5月預測值3.91%，下修0.15個百分點，並首度預估明年經濟成長率為3.05%，在「保3」邊緣。

此外，今年全年消費者物價指數（CPI）估上漲2.92%，雖未破3，但仍創下14年新高。主計總處預測明年經濟成長3.05%，主計長朱澤民定調，台灣經濟成長雖不是很高，但仍穩定成長。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，本次下修兩大原因是下半年商品出口及民間消費，前者是全球貿易量下降、外需較弱；民間消費部分，則下修0.07個百分點，預測今年實質成長3.03%；主要是因民眾下半年出國旅遊消費比預期再慢一點。

主計總處昨天舉行國民所得評審會議，修正第1季GDP為3.72%（原為3.14%），第2季初步統計為3.05%，第3、4季的預測值分別為4.71％及3.53％，今年全年經濟成長率3.76％。同時預期明年經濟成長3.05％。

投資 方面，主計總處指出，半導體廠商積極擴充產能，台商持續回台投資，加上離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，均帶動相關產業生產及增置設備或廠房，挹注投資成長動能。惟全球經濟放緩，廠商庫存去化壓力恐約制生產，預測今年民間投資實質成長6.55%，上修1.94個百分點，明年成長3.43%。

主計總處提醒，各國貨幣政策緊縮、美中爭端與兩岸情勢、俄烏僵持、原物料價格及疫情變化，都是不確定因素。

此外，幾乎台灣各個機構幾乎都預測今年全年CPI會破3，主計總處只估2.92%，蔡鈺泰表示，根據最近油價走勢，影響台灣價格因素往下走，因此雖然幅度上修，但因商品類價格趨勢往下走，服務及外食則是維持在比較高水準，整體CPI第3季可望在3%以下，全年平均接近2.9%。

至於7月起電價調漲，朱澤民表示，電價只漲工業大戶，民生及小商家沒漲，全年約影響CPI 0.08個百分點，今年因為只有半年，約影響0.04個百分點。