台健保資料庫監督機制不足 侵犯隱私 部分違憲

健保資料庫違憲案，憲法法庭認為，健保法監督機制不足、欠缺當事人請求停止利用相關規定，判決違憲。(本報資料照片)

民間團體以目前健保 資料庫強制留存民眾健康、就醫個資 等龐大個資，卻欠缺監督、欠缺讓當事人提出停止利用等機制，有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭判決指出，健保法監督機制不足、欠缺當事人請求停止利用相關規定，判決違憲。

此外，個人資料保護法則欠缺獨立監督機制，對個人資訊隱私 權保障不足，則有違憲之虞，都應於三年內修正。

健保署署長李伯璋昨天親至憲法法庭聽判後表示，當時代與人權進步，修法是必然要面對的問題，健保資料庫仍有使用必要性，但人民有請求停止利用其健保資料的權利，「這本來就是可以討論的」，健保署會依大法官意旨研議修法。

審判長許宗力宣判時表示，隨科技發展，濫用、不當洩漏人民資訊造成的隱私權侵害，往往是不可回復的災難性傷害，如何落實憲法保障個人資訊隱私非易事，使得本案成為憲法訴訟上路後延長宣判的第一例。

許宗力表示，依本判決仍可依法繼續利用個人健保資料，但現行法制確有規範不足之處，不僅個資法制欠缺獨立監督機制，就個人健保資料而言，也欠缺健保資料庫提供第三人目的外利用的明確規定，應於三年內完成立法或修法，如果逾期未完成，當事人可以請求「退出」，保障人民資訊隱私權。

憲法法庭就健保資料庫案判決個人資料保護法合憲，但審判長許宗力認為應直接判定違憲，但因未獲半數以上大法官支持，他提出不同意見書，並引用日本漫畫家伊藤潤二作品反思，不讓人民生活在沒有隱私權的「無街之城」，是憲法法庭保障資訊隱私權的職責所在。

許宗力指出，個資法單純以「去識別化」手段，允許公務機關、學術研究機構蒐集或利用健保資料，他不同意判決多數意見認定欠缺獨立監督機制，卻不直接認定違憲。

他表示，憲法保障人民隱私權意旨，國家應設置適當組織或程序保護規定，防止健保個資遭濫用或不當外洩，健保資料屬高敏感特種資料，不經人民同意，將健保資料提供他人利用，對資訊隱私權的干預極為強烈。

許宗力認為，國家是否會濫用、妥善保護不外洩特種健保資料，人民基本上無從得知，更沒有監督國家如何使用個資的管道，只能聽天由命。大數據時代，網路連結無遠弗屆，健保資料一旦遭濫用或外洩，造成的隱私權侵害往往具不可逆的災難性、毀滅性規模。