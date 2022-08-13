我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

台健保資料庫監督機制不足 侵犯隱私 部分違憲

記者王宏舜、林孟潔／台北13日電
健保資料庫違憲案，憲法法庭認為，健保法監督機制不足、欠缺當事人請求停止利用相關規定，判決違憲。(本報資料照片)
健保資料庫違憲案，憲法法庭認為，健保法監督機制不足、欠缺當事人請求停止利用相關規定，判決違憲。(本報資料照片)

民間團體以目前健保資料庫強制留存民眾健康、就醫個資等龐大個資，卻欠缺監督、欠缺讓當事人提出停止利用等機制，有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭判決指出，健保法監督機制不足、欠缺當事人請求停止利用相關規定，判決違憲。

此外，個人資料保護法則欠缺獨立監督機制，對個人資訊隱私權保障不足，則有違憲之虞，都應於三年內修正。

健保署署長李伯璋昨天親至憲法法庭聽判後表示，當時代與人權進步，修法是必然要面對的問題，健保資料庫仍有使用必要性，但人民有請求停止利用其健保資料的權利，「這本來就是可以討論的」，健保署會依大法官意旨研議修法。

審判長許宗力宣判時表示，隨科技發展，濫用、不當洩漏人民資訊造成的隱私權侵害，往往是不可回復的災難性傷害，如何落實憲法保障個人資訊隱私非易事，使得本案成為憲法訴訟上路後延長宣判的第一例。

許宗力表示，依本判決仍可依法繼續利用個人健保資料，但現行法制確有規範不足之處，不僅個資法制欠缺獨立監督機制，就個人健保資料而言，也欠缺健保資料庫提供第三人目的外利用的明確規定，應於三年內完成立法或修法，如果逾期未完成，當事人可以請求「退出」，保障人民資訊隱私權。

憲法法庭就健保資料庫案判決個人資料保護法合憲，但審判長許宗力認為應直接判定違憲，但因未獲半數以上大法官支持，他提出不同意見書，並引用日本漫畫家伊藤潤二作品反思，不讓人民生活在沒有隱私權的「無街之城」，是憲法法庭保障資訊隱私權的職責所在。

許宗力指出，個資法單純以「去識別化」手段，允許公務機關、學術研究機構蒐集或利用健保資料，他不同意判決多數意見認定欠缺獨立監督機制，卻不直接認定違憲。

他表示，憲法保障人民隱私權意旨，國家應設置適當組織或程序保護規定，防止健保個資遭濫用或不當外洩，健保資料屬高敏感特種資料，不經人民同意，將健保資料提供他人利用，對資訊隱私權的干預極為強烈。

許宗力認為，國家是否會濫用、妥善保護不外洩特種健保資料，人民基本上無從得知，更沒有監督國家如何使用個資的管道，只能聽天由命。大數據時代，網路連結無遠弗屆，健保資料一旦遭濫用或外洩，造成的隱私權侵害往往具不可逆的災難性、毀滅性規模。

健保 隱私 個資

上一則

新聞評論／林智堅退選而不道歉 綠道德侏儒矮化民主

下一則

蔡英文挺不住 林智堅退選桃園市長 綠小雞傻眼

延伸閱讀

堪薩斯州憲法墮胎權獲大力支持 全美首州墮胎權公投意外大勝

堪薩斯州憲法墮胎權獲大力支持 全美首州墮胎權公投意外大勝
封面故事／推翻墮胎權 下一步反同性婚姻？

封面故事／推翻墮胎權 下一步反同性婚姻？
健安保險 專對銀髮族個人需求 提供適合健保

健安保險 專對銀髮族個人需求 提供適合健保
客戶個資被駭外洩 T-Mobile 3.5億元和解

客戶個資被駭外洩 T-Mobile 3.5億元和解

熱門新聞

國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37
總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
台灣大學研發處網頁被駭。圖／讀者提供

台大2官網遭駭「世界上只有一個中國」 校方回應

2022-08-07 14:15

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判