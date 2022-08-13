農水法憲法法庭判合憲 在野：掠奪農民財產

農田水利會改為公務機關，影響基層農民權益，在野黨聲請釋憲，憲法法庭昨判決合憲。在野黨立委質疑全部收歸國有，「比共產黨還共產黨」。(記者黃仲裕／攝影)

立法院前年修法將農田水利會改制為公務機關，38名在野黨立委質疑，農田水利法修法是將民間財產收歸國家，侵害憲法保障集會結社等基本人權，因此向大法官 聲請釋憲，但憲法法庭昨天判決爭議條文全合憲。立法院國民黨團昨表示，一黨獨大的蔡政府掠奪農民財產，完全無法接受釋憲結果。

前台南縣長蘇煥智表示，大法官形同幫政府背書，完全漠視農田水利會早於政府存在的事實，可說是人權大開倒車；1937年的德國納粹 領袖希特勒就把水利組織沒收為國有，大法官這樣的判決，等於回到1937年的納粹思維，整整倒退85年。雲林農田水利會前會長林文瑞說，執政黨不只侵害人民結社自由，也侵犯人民財產權。

憲法法庭指出，公法人是為履行公法上任務而存在，法令變更時，任務也隨之變更，沒有因信賴法令而於法令變更時，有應受保護利益可言；農田水利法修法無侵害人民結社自由，也沒有侵害人民財產權。不過，該案在言詞辯論的部分專家學者被外界質疑未利益迴避，但大法官並未回應。

聲請立委指出，農田水利法修法是消滅全國17個水利會和155萬農民的會員權利，把全國水利會數兆以上的財產、水權、灌溉水利設施未經合法徵收，全部沒收歸國家，「比共產黨 還共產黨」。