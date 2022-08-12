數位中介法 25億設專責機構惹議

「數位中介服務法」草案說明會登場，與會者對設立專責機構提出質疑。（記者杜建重／攝影）

「數位中介服務法（簡稱中介法）」草案說明會11日召開，各界對中介法看法雖各有不同，不過，一提到專責機構，都有志一同提問：「花25億元台幣（8327萬美元）成立專責機構的意義，究竟在哪裡？」專責機構不僅花費高，究竟該不該存在，也成為各界矚目焦點。

對法學界來說，特地將設立專責機構列入法條，實屬少見，中介法法條規範更讓學界大吃一驚，不僅創立基金為25億元，還可以開放捐贈，讓各界對於設立專責機構充滿懷疑。最終會不會浪費人民公帑，只為成立一個威脅言論自由的機構也都是疑問。

各界對專責機構的疑問，可以分成三大類，第一、為什麼訂出25億元這麼高的創立金額？第二、專責機構如果由政府督導，未來會不會貫徹誰的政治意志？第三、這個專責機構以管理數位平台為主，為什麼要針對網路資訊服務者發放新聞編輯內容標章？

針對為何成立專責機構，國家通訊傳播委員會（NCC）指出，多方利害關係人共同參與較符合民主制度，因而成立專責機構，以「治理」角度，邀集多方建立溝通平台；至於25億元是怎麼訂出來的？主要是考量專責機構業務屬性廣泛，還有土地、辦公廳舍等人力、物力成本，所以創立基金預估為25億元。

NCC前委員、世新廣電系副教授何吉森認為，草案雖明定設立專責機構，但其組織型態不但不符合網路治理精神，草案所列的執行事項，其實也沒有另定專責機構的必要。

據了解，參與代表包括中華電信、台灣大哥大 、遠傳、亞太電信、中嘉等固網業者，但因公股身分、或有合併案卡在NCC手上，不敢肆意發言，導致說明會僅剩公協會代表獨撐，炮火銳減。

不過公協會對草案照搬歐盟 作法，定義230萬人以上使用的「指定線上平台」需負擔龐大義務，及透明度報告之技術不可行，當場「洗臉」NCC；NCC綜合規畫處處長王德威坦言，230萬這個數字是參考歐盟的十分之一來的，但會不會造成經營成本負擔、230萬這個數字是不是要調，「可以討論」。