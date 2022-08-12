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數位中介服務法得令斷網還辦論壇 如何自律

記者馬瑞璿／台北12日電

攸關言論自由的「數位中介服務法」草案首場說明會11日登場，臉書Google、Dcard、YouTube等大型平台若違反義務，根據中介法，得命電信業者斷網，更引發箝制言論爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）綜合規劃處長王德威回應，斷網是非常嚴重的事，不是第一選擇，而草案只規範「違法內容」。

中介法規管對象含括連線服務、快速存取服務、資訊儲存服務、線上平台服務提供者、指定線上平台服務提供者等五大類；所謂指定線上平台服務者，按照中介法規範，用戶數在230萬人以上，就該列為大型平台，且需額外遵守風險評估管理、獨立稽核等義務，違反可一項一罰、罰金100萬至1000萬元（台幣，下同，約3.3萬至33萬美元）。

另外，大型數位平台若違反相關義務，得命電信業者斷網，這是否會影響用戶權益？王德威也回應，斷網是件非常嚴重的事，不是第一選擇。至於違法內容，按照中介法草案，若內容會造成重大損害，可向法院申請緊急資訊限制令，法院也會在48小時之內做出裁定。

黃勝雄建議，如是重大緊急資訊危害，建議可以參考家暴保護令，將相關時限縮短至4個小時。

另據台北中國時報報導，王德威還說，隨著法規上路，有些東西要不要納管，將來有更多的不確定，除了專責機構的自律變成重點討論，相關業者也希望能了解「自律長什麼樣子」，專責機構有可能辦論壇，就會有業者願意捐錢。

此話一出引發譁然，業界痛批，這擺明就是不樂之捐，所以「若不想被納管，多捐點錢就可以免去義務嗎？」

家暴 臉書 Google

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