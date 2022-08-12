助80產婦詐保6738萬 5醫被起訴

禾馨醫療集團營運長林思宏等5名醫師涉嫌不實診斷胎位不正或臍帶繞頸而須剖腹產，協助80名產婦詐領醫療保險 金共6738萬元（台幣，下同，約224.6萬美元），19名保險業務員配合辦理，多達17家保險公司受害。台北地檢署昨依詐欺、偽造文罪嫌起訴醫師、員工、保險員、產婦共114人，請法官重判5名醫師。

檢方起訴禾馨林思宏、林冠宏、薛雅蓮、黃貴帥、吳孟宗等5名醫師及張姓護理部主任等10名員工，批評共犯結構讓保險變賺錢工具，醫師為拉高營業額，配合產婦及保險員，授意護理師、行政人員偽造不實病歷、收據，嚴重破壞醫師專業及屬社會安全體系一環的保險制度，請法官對醫師從重量刑，並宣告沒收不法所得。

檢方調查，不少產婦因怕痛等考量而自願剖腹產，但不屬醫療保險理賠範圍，5名醫師開立胎位不正或臍帶繞頸等不實診斷證明書，安排產婦「非自願」剖腹產，指示行政人員修改收據給產婦，由配合的保險員辦理理賠。

林等人甚至將子宮頸癌疫苗、醫美療程、卵磷脂保養品及新生兒相關照護等費用，灌入剖腹產的醫師手術 費、麻醉、術後止痛費、PCEA硬脊膜外自控式止痛等，連替產婦做美容手術、產婦買的保健產品費用也用來灌水，讓產婦可持單據向保險公司申請全額保費 。

部分保險員為招攬業績，教導產婦向不同保險公司購買實支實付型保單，依規上限可買3張，若剖腹產費用15萬元，3張保單可申請45萬元理賠，有產婦遠從台東赴禾馨生產獲上百萬元理賠。

針對檢察官在起訴書指出，目前法令規定每人可買3張以下實支實付住院醫療險，且副本可申請理賠，變相使剖腹產成為被保險人賺錢工具，有檢討必要。金管會表示，過去有民眾反映只買一張額度不夠，政策上要同時考量民眾的投保權益，會審慎討論。