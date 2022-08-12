我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

助80產婦詐保6738萬 5醫被起訴

記者蔣永佑、張宏業、戴瑞瑤／台北12日電

禾馨醫療集團營運長林思宏等5名醫師涉嫌不實診斷胎位不正或臍帶繞頸而須剖腹產，協助80名產婦詐領醫療保險金共6738萬元（台幣，下同，約224.6萬美元），19名保險業務員配合辦理，多達17家保險公司受害。台北地檢署昨依詐欺、偽造文罪嫌起訴醫師、員工、保險員、產婦共114人，請法官重判5名醫師。

檢方起訴禾馨林思宏、林冠宏、薛雅蓮、黃貴帥、吳孟宗等5名醫師及張姓護理部主任等10名員工，批評共犯結構讓保險變賺錢工具，醫師為拉高營業額，配合產婦及保險員，授意護理師、行政人員偽造不實病歷、收據，嚴重破壞醫師專業及屬社會安全體系一環的保險制度，請法官對醫師從重量刑，並宣告沒收不法所得。

檢方調查，不少產婦因怕痛等考量而自願剖腹產，但不屬醫療保險理賠範圍，5名醫師開立胎位不正或臍帶繞頸等不實診斷證明書，安排產婦「非自願」剖腹產，指示行政人員修改收據給產婦，由配合的保險員辦理理賠。

林等人甚至將子宮頸癌疫苗、醫美療程、卵磷脂保養品及新生兒相關照護等費用，灌入剖腹產的醫師手術費、麻醉、術後止痛費、PCEA硬脊膜外自控式止痛等，連替產婦做美容手術、產婦買的保健產品費用也用來灌水，讓產婦可持單據向保險公司申請全額保費

部分保險員為招攬業績，教導產婦向不同保險公司購買實支實付型保單，依規上限可買3張，若剖腹產費用15萬元，3張保單可申請45萬元理賠，有產婦遠從台東赴禾馨生產獲上百萬元理賠。

針對檢察官在起訴書指出，目前法令規定每人可買3張以下實支實付住院醫療險，且副本可申請理賠，變相使剖腹產成為被保險人賺錢工具，有檢討必要。金管會表示，過去有民眾反映只買一張額度不夠，政策上要同時考量民眾的投保權益，會審慎討論。

醫療保險 手術 保費

上一則

黑白集／白皮書陳述和平統一 卻像最後寧靜

下一則

數位部27日掛牌 在野憂直接雇網軍

延伸閱讀

首爾暴雨後 當局考慮禁止「寄生上流」式的半地下公寓

首爾暴雨後 當局考慮禁止「寄生上流」式的半地下公寓
新州調高車險理賠 百萬名開車族保費恐漲125元

新州調高車險理賠 百萬名開車族保費恐漲125元
新州調高車險理賠 110萬開車族保費將漲125元

新州調高車險理賠 110萬開車族保費將漲125元
全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

全美37州和華府的汽車保險都漲了 這5招教你省錢

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
40年之最 社安金明年度可能年增1900元

40年之最 社安金明年度可能年增1900元
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕