我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大論文抄襲 林智堅退選成定局 民進黨擬徵召鄭運鵬

CDC取消社交距離、隔離鬆綁 學者憂「防疫收不回來」

數位部27日掛牌 在野憂直接雇網軍

台灣新聞組／台北12日電
數位發展部長唐鳳致詞說明。(記者侯俐安／攝影)
數位發展部長唐鳳致詞說明。(記者侯俐安／攝影)

行政院數位發展部將於8月27日掛牌，數位部籌備工作小組11日赴行政院會報告，強調將致力加強「全民數位韌性」。此外，數位部大幅提高約聘比率，預算員額600人中有300人以約聘方式進用，敘薪不以學歷為主，以經歷為主，在野黨憂心未排除政黨側翼，「直接晉用網軍」。

行政院日前公布數位部人事，行政院政務委員、數位部籌備工作小組召集人唐鳳出任部長、兩位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司董事長李懷仁。

李懷仁說明，數位發展部英文名稱縮寫「MODA」，宣示規畫數位發展部將成為台灣數位發展的「MODA（馬達）」。李懷仁表示，數位發展部將採用「大幅提高約聘比率」、「工作經歷為主」的進用人才機制，因此，數位發展部、數位產業署與資通安全署成立後第一年預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才。

台北中國時報報導指出，國民黨立委賴士葆對此表示，可以特例拔擢民間優秀人才，但不應該摧毀文官體制的公平性，「難道要藉此直接晉用網軍嗎？」民眾黨立委張其祿也要求，約聘人員應排除背景與政黨側翼、網軍有關人士，建立客觀中立的文官制度。

據了解，去年底行政院籌備數位發展部期間，竟將數發部全球資訊網外包建置，由義美集團「義聯電資訊股份有限公司」以564元得標，引發議論。數位部美其名集先進資訊與科技政策於一身，不但官網要外包給廠商、費用還比總統府官網建置多8.5%。

媒體人黃揚明指出，數位部應該是政府部門數位能量最強大、對資安、資訊等資源最豐沛的部門，結果「全球資訊網」外包建置，似乎狠狠打了數位部的臉。

針對近期台海關係緊張，政府官網遭駭客入侵入侵。行政院長蘇貞昌表示，在這場無聲的戰爭中，期待數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，建立全民數位韌性。

預算 資安 國民黨

上一則

助80產婦詐保6738萬 5醫被起訴

延伸閱讀

台公共電子看板禁用中製品 「看得到、聽得到的都禁」

台公共電子看板禁用中製品 「看得到、聽得到的都禁」
國史館PO中華民國已由北京繼承惹議 朝野齊轟

國史館PO中華民國已由北京繼承惹議 朝野齊轟
黑白集／捐款防認知戰？蔡政府網軍早鋪天蓋地殺無赦

黑白集／捐款防認知戰？蔡政府網軍早鋪天蓋地殺無赦
數位發展部將掛牌 唐鳳出任首任部長

數位發展部將掛牌 唐鳳出任首任部長

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
中芯國際前獨立董事蔣尚義。（本報系資料庫）

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

2022-08-11 10:15
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15
美國眾院議長裴洛西訪台引發國際關注，中國解放軍也隨即宣布在台灣周邊進行演習導致局勢升級，美國CNN記者埃西格從日本被調往台灣支援，卻意外見到台灣人「一點也不驚慌」。（路透）

中國軍演台灣人無感？CNN記者超訝異：街照逛、飯照吃

2022-08-07 21:37

超人氣

更多 >
疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業

裴洛西證實兒子隨行出訪 純陪同無關商業
40年之最 社安金明年度可能年增1900元

40年之最 社安金明年度可能年增1900元
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕