數位部27日掛牌 在野憂直接雇網軍

數位發展部長唐鳳致詞說明。(記者侯俐安／攝影)

行政院數位發展部將於8月27日掛牌，數位部籌備工作小組11日赴行政院會報告，強調將致力加強「全民數位韌性」。此外，數位部大幅提高約聘比率，預算 員額600人中有300人以約聘方式進用，敘薪不以學歷為主，以經歷為主，在野黨憂心未排除政黨側翼，「直接晉用網軍」。

行政院日前公布數位部人事，行政院政務委員、數位部籌備工作小組召集人唐鳳出任部長、兩位政務次長分別由國立陽明交通大學電機工程學系副教授闕河鳴，以及一卡通票證公司董事長李懷仁。

李懷仁說明，數位發展部英文名稱縮寫「MODA」，宣示規畫數位發展部將成為台灣數位發展的「MODA（馬達）」。李懷仁表示，數位發展部將採用「大幅提高約聘比率」、「工作經歷為主」的進用人才機制，因此，數位發展部、數位產業署與資通安全署成立後第一年預算員額近600人，其中約有300人可以約聘方式進用相關領域專業專才。

台北中國時報報導指出，國民黨 立委賴士葆對此表示，可以特例拔擢民間優秀人才，但不應該摧毀文官體制的公平性，「難道要藉此直接晉用網軍嗎？」民眾黨立委張其祿也要求，約聘人員應排除背景與政黨側翼、網軍有關人士，建立客觀中立的文官制度。

據了解，去年底行政院籌備數位發展部期間，竟將數發部全球資訊網外包建置，由義美集團「義聯電資訊股份有限公司」以564元得標，引發議論。數位部美其名集先進資訊與科技政策於一身，不但官網要外包給廠商、費用還比總統府官網建置多8.5%。

媒體人黃揚明指出，數位部應該是政府部門數位能量最強大、對資安 、資訊等資源最豐沛的部門，結果「全球資訊網」外包建置，似乎狠狠打了數位部的臉。

針對近期台海關係緊張，政府官網遭駭客入侵入侵。行政院長蘇貞昌表示，在這場無聲的戰爭中，期待數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，建立全民數位韌性。