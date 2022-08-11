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官民和解 彰銀案糾纏17年落幕

台灣新聞組／台北即時報導
由台新金向法院撤回訴訟，當年扁政府推動二次金改引發的併購爭議，終於畫下句點。(本報資料照片)
由台新金向法院撤回訴訟，當年扁政府推動二次金改引發的併購爭議，終於畫下句點。(本報資料照片)

財政部與台新金控昨天發表共同聲明，宣布雙方因彰銀經營權所衍生的訴訟案，在最高法院協助下已完成調解，達成解決爭端的共識，台新金控向法院撤回訴訟。這也宣告當年扁政府推動二次金改引發的併購爭議，在糾纏17年後畫下句點，隨著台新出脫彰銀持股，彰銀在明年完成董事改選後，將從當初的官民共治重新回到由公股主導。

據了解，財政部和台新金代表昨天下午在法院簽署和解書，完成撤告程序。證交所資料顯示，彰銀股票昨天有將近105萬張的鉅額交易，每股交易價格18.2元；至於接手台新金釋出的彰銀股票買家，包括公股金融機構、壽險公司等。

為避免重演彰銀過去幾年公民互鬥局面，這次財政部的原則是不會創造第二大民股股東，避免再「搬石頭砸自己的腳」。台新金共持股彰銀214萬張，接下來也將陸續申讓持股。

彰銀經營權之爭始於2005年，當時彰銀不良資產過高，台新金以公開招標取得彰銀經營權，但台新金經營9年後，財政部不再支持台新金掌握彰銀經營權，台新金狀告財政部請求法院確認契約關係存在，雙方不斷纏訟攻防。

最高法院指出，台新金、財政部均不服更一審判決，上訴第3審適逢調解制度上路，去年7月2日雙方合意移付調解，由最高法院退休法官阮富枝擔任調解委員。阮富枝昨晚表示，台新金控要面對大小股東，財政部掌管國庫、負責公股銀行應盡的責任，過程中她多次提醒雙方「社會觀感很重要」。

據指出，本案台新金找來國際通商、常在兩大律師事務所，財政部則有萬國律師事務所，都屬國內重量級律師事務所；最高法院形容，促成雙方和解是完成幾近不可能的任務，也是調解制度的新典範。本案完成調解後，所有本案可能衍生的訟爭都不能再提，不會有此案調解成功、卻透過他案以此案為由開啟訴訟的問題。

熟悉此案人士說，和解案關鍵在於「價格」，雙方原本已達成和解共識，但因台股先前重挫，導致彰銀價格受到波及，台新被迫暫緩申讓持股，直到近日金融股上漲，彰銀股價接近原先設定的目標價，才啟動後續事宜；「雙方會發出聲明，就代表問題已解決了」。

此外，根據台新金對金管會承諾，有一定時程可完成釋股，釋股方式包括賣股、轉換債、特別債等，有很多種選擇，會依台新對金管會承諾的釋股時程進行。

彰銀案歷經兩次政黨輪替、共3位總統，雙方原地踏步多年，去年台新核准併購保德信人壽後，台新金承諾6年內將出清彰銀持股；昨天雙方進一步簽下和解，二次金改推動的金融併購案，也終於宣告畫下句點。

財政部 股票 壽險

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