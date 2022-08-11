哈根達斯冰淇淋含農藥 5口味45萬杯回收下架

哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋被驗出含潛在致癌物、禁用農藥「環氧乙烷」，已有不少品項在法國、比利時、香港 、新加坡 、愛爾蘭等五國回收下架。衛福部食藥署昨說，經過比對特定批號輸入紀錄，台灣也有重疊輸入五口味約45萬杯的不合格產品批號，已要求業者停售，立即回收。

包括「淇淋巧酥冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升、雪糕80毫升、桶冰」、「比利時巧克力冰淇淋迷你杯100毫升、品脫473毫升」、「巧克力X草莓巧脆冰淇淋品脫420毫升」、「香草X覆盆子巧脆系列冰淇淋迷你杯95毫升」、「黑糖奶茶X香草巧脆冰淇淋品脫420毫升」。有效日期為2023年5月17日至2023年6月15日」。

食藥署食品組技正林冠宇說，今年6月一批哈根達斯在台邊境 抽驗時檢出環氧乙烷殘留，當時1164盒的香草口味冰淇淋遭退運、銷毀。

最近上述5國也在特定口味檢出環氧乙烷，對哈根達斯發出回收警訊，在盤點進口記錄及批號後，台灣進口5種口味的不合格產品計45萬杯，總重量6萬公斤。

哈根達斯聲明說，第一時間啟動預防性暫停出貨相關產品，同時進行自主送驗，檢驗結果符合台灣法規。即日起進行限定批次下架作業，提供退款服務。