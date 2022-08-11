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加薪追不上通膨 台上半年實質薪資倒退

記者陳素玲／台北11日電

上半年加薪漲幅被通膨吃掉。主計總處昨發布6月受僱員工人數及薪資，其中累計1到6月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4262元、年增3.02%，不過通膨抵銷薪資成長，今年前6月實質經常性薪資4萬1452元、年減0.11%，是自今年3月以來持續負成長，也是6月同期來首見。

據主計總處調查，6月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4324元，年增4.03%；加計獎金及加班費等非經常性薪資8744元後，合計後總薪資為5萬3068元，年增3.59%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，以數據來看，今年上半年經常性薪資跟總薪資都有不錯的年增率。1至6月經常性薪資平均4萬4262元、年增3.02%，創22年同期最大增幅；總薪資平均6萬1085元、年增3.52%，為近4年同期最大增幅。

不過，今年3月開始CPI年增率皆大於3%，使得經物價指數平減後的「實質經常性薪資」出現6年來首見的負成長，上半年年減0.11%，顯示薪資成長跟不上物價通膨速度，實質薪資倒退，惟減幅趨緩。

就行業別經常性薪資變動觀察，其他服務業、藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售經常性薪資分別月增2.3%、1.08%、0.97%。總薪資方面，運輸及倉儲業部分廠商營運狀況佳%。

此外，受疫情邊境管制、印尼暫停新聘移工驗證來台作業等影響，多達6.4萬個長照家庭苦等不到看護移工，甚至因缺工引發搶工、洗工、喊價等亂象。勞動部昨宣布，即起凡新招募，或期滿續聘、轉換的家事移工月薪，從1萬7000元提高至2萬元，印尼也同步重啟驗證移工來台。

為降低雇主衝擊，勞動部也提供弱勢補助配套，屬中低收入戶，依身心障礙法領取生活補助費、依老人福利法領取中低收入生活津貼者，每月補助3000元薪資，最長補助3年；至於一般雇主也有補助每月1500元，但只到今年底，最長補助4個月。勞動部估至少9萬6000個家庭可申請補助，預算5.2億元。

低收入 印尼 邊境

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