酒駕累犯撞死交管 炫富女恐被判無期

林姓女子今年6月酒後開敞蓬跑車，在淡水竹圍派出所前撞死54歲方姓交管工人；林女8年前二度酒駕被判刑，仍不知悔改，士林地檢署昨天偵結，依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具罪致人於死罪嫌起訴，未來最重可處無期徒刑。

據本報系聯合報報導，檢警調查，29的歲林女2014年因自撞、被警攔查，二度酒駕分別判刑3月、5月，她當時沒繳罰金被通緝 逮捕歸案。

起訴指出，林女不思悔改，10年內再犯，今年6月20日晚上在北市吉林路餐廳喝酒後，已喝得爛醉卻仍堅持開車；轉往KTV續攤，再回到餐廳旁停車場開敞篷跑車，搭載黃女回淡水。21日凌晨1時許，林女駕車行經淡水民權、民族路口時，以80多公里時速衝撞路面修護工程圍欄，再高速撞上正在疏導交通的方男，方傷重死亡。

林女當時渾身酒氣，被其他工人指證還想逃逸，最後遭包圍攔下，淡水警方到場對其酒測，高達0.77，檢警後來查出她10年來，已涉及3起酒駕肇禍。方男原本是廚師，因新冠肺炎疫情 失業，討生活半夜到工地打工，第一天上工就慘死酒駕輪下。

據台北中國時報報導，林女常在臉書 高調炫富曬性感辣照，曾PO出一堆美金聲稱「想賺錢來找我吧！月入6至8萬…」結果被爆從事誘人到柬埔寨從事電信詐欺。