我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

移工仲介手頸遭綑綁虐死 身上金飾、屋內現金全消失

記者賴香珊／南投10日電
南投張姓移工仲介昨被發現陳屍租屋處客廳，生前疑遭綑綁痛毆，其金飾、現金不翼而飛。記者賴香珊／攝影【作者：游艾玲，日期：2022-08-10，數位典藏序號：20220809230240127】
南投張姓移工仲介昨被發現陳屍租屋處客廳，生前疑遭綑綁痛毆，其金飾、現金不翼而飛。記者賴香珊／攝影【作者：游艾玲，日期：2022-08-10，數位典藏序號：20220809230240127】

從事移工仲介張姓男子，昨天被發現渾身是傷陳屍南投租屋處客廳，雙手、頸部遭電線纏綁，身上金項鍊、金戒指、金手鍊及住家、車內現金全被洗劫；警方初步研判財殺可能性高，死者生前遭凌虐，歹徒手段凶殘，正清查可疑對象全力追緝中。

警方調查，61歲張姓男子未婚，在南投市租屋獨居，因患有糖尿病，胞姊每天送早餐關心；昨天上午近9時，張男胞姊送餐進屋，發現他倒臥客廳，渾身是傷，手部、頸部遭人綑綁，經通報送往南投醫院，宣告不治。

張男胞姊激動說，當時按門鈴，弟弟沒應門，屋內也沒開燈，拿鑰匙開門後，看到弟弟躺在客廳地板，手腕綁著電線；開燈一看，他脖子也被電線纏繞，嘴巴被塞衣服，身體、頭臉全都是傷，被打的不成人樣，死狀悽慘。

醫院指出，張男到院已無生命跡象，頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部呈現大面積瘀斑，兩側下肢各有開放性傷口。警方獲報後封鎖現場蒐證，根據傷勢，研判生前曾遭人痛毆凌虐。

鄰居說，張男因做移工仲介，住家常有移工進出，出入複雜，有時還把房間借給移工住；張的脖子上有條超粗金項鍊，曾向鄰居說自己很有錢，月收六、七十萬元，也會借錢給移工。

張男家屬說，張男因工作關係需現金流通，平時身上、家中或車上都會放錢，案發後他身上的金飾、現金和手機都不見，懷疑凶手為錢犯案；警方表示，已調閱周邊監視器清查，並釐清死者背景追查可能犯罪動機。

糖尿病 手機

上一則

父母在家熟睡…4歲童疑爬後陽台雜物堆 墜9樓亡

下一則

陳時中內湖交通解方 黃珊珊批不可行

延伸閱讀

男稱伯母是「複製人」 亂刀砍死 警開3槍逮人

男稱伯母是「複製人」 亂刀砍死 警開3槍逮人
菲律賓憂台海危機 商討10萬移工撤僑計畫

菲律賓憂台海危機 商討10萬移工撤僑計畫
醫藥／拔牙時臉突腫脹「如吹氣球」 皮下氣腫恐致死

醫藥／拔牙時臉突腫脹「如吹氣球」 皮下氣腫恐致死
醫藥／口腔細菌多 拔牙後防感染

醫藥／口腔細菌多 拔牙後防感染

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
國民黨副主席夏立言。圖／本報系資料照

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

2022-08-09 09:45
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
林智堅論文遭指控涉抄襲，台大學術倫理審定會9日出面說明。（記者翁唯真／攝影）

林智堅論文抄襲情節嚴重 台大核定撤銷碩士學位

2022-08-08 23:15

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了