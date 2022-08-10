移工仲介手頸遭綑綁虐死 身上金飾、屋內現金全消失

南投張姓移工仲介昨被發現陳屍租屋處客廳，生前疑遭綑綁痛毆，其金飾、現金不翼而飛。記者賴香珊／攝影【作者：游艾玲，日期：2022-08-10，數位典藏序號：20220809230240127】

從事移工仲介張姓男子，昨天被發現渾身是傷陳屍南投租屋處客廳，雙手、頸部遭電線纏綁，身上金項鍊、金戒指、金手鍊及住家、車內現金全被洗劫；警方初步研判財殺可能性高，死者生前遭凌虐，歹徒手段凶殘，正清查可疑對象全力追緝中。

警方調查，61歲張姓男子未婚，在南投市租屋獨居，因患有糖尿病 ，胞姊每天送早餐關心；昨天上午近9時，張男胞姊送餐進屋，發現他倒臥客廳，渾身是傷，手部、頸部遭人綑綁，經通報送往南投醫院，宣告不治。

張男胞姊激動說，當時按門鈴，弟弟沒應門，屋內也沒開燈，拿鑰匙開門後，看到弟弟躺在客廳地板，手腕綁著電線；開燈一看，他脖子也被電線纏繞，嘴巴被塞衣服，身體、頭臉全都是傷，被打的不成人樣，死狀悽慘。

醫院指出，張男到院已無生命跡象，頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部呈現大面積瘀斑，兩側下肢各有開放性傷口。警方獲報後封鎖現場蒐證，根據傷勢，研判生前曾遭人痛毆凌虐。

鄰居說，張男因做移工仲介，住家常有移工進出，出入複雜，有時還把房間借給移工住；張的脖子上有條超粗金項鍊，曾向鄰居說自己很有錢，月收六、七十萬元，也會借錢給移工。

張男家屬說，張男因工作關係需現金流通，平時身上、家中或車上都會放錢，案發後他身上的金飾、現金和手機 都不見，懷疑凶手為錢犯案；警方表示，已調閱周邊監視器清查，並釐清死者背景追查可能犯罪動機。