赴柬打工慘 台人遭性侵虐打 還有人被逼賣腎

北市議員應曉薇9日舉行記者會表示，她接獲10位赴柬埔寨打工台籍公民求救。（記者潘才鉉／攝影）

跨國打工詐騙頻傳，議員應曉薇近日接獲10名赴柬埔寨打工台籍民眾求救，指他們每天活在被虐、恐嚇中，還被要求支付最多約台幣150萬（約4.99萬美元）贖款，不配合就恐嚇去賣腎。北市警表示，統計已受理6件詐騙案、13人受害，會加強宣導海外求職陷阱，並與人力銀行合作，有求職疑慮者會停權下架。

應曉薇說，向她陳情的受害者大多是中南部民眾，面試 時，詐騙集團 以優渥待遇、高級面試場所、話術，讓應徵者覺得機會難得，但錄取時必須簽「工作契約」，若不履約將面臨高額求償，許多受害台人一開始無法分辨真偽，直至坐上飛機到柬埔寨，才發現是一場騙局。

應曉薇說，這些台人每天活在被虐、恐嚇中，甚至每天還有固定時間，可用通訊軟體請親友匯贖金，詐騙集團要求的贖金約2至5萬美金不等。

甚至應曉薇也透過關係，請柬埔寨當地企業營救遭囚民眾，但台商說當地「軍警關係複雜」，營救困難。正因台與柬埔寨無邦交、無司法互助，應也呼籲政府，應修法加重詐騙刑責。

北市警察局經濟組長業宣岑表示，已發布海外求職陷阱宣導，民眾若發現可疑貼文可報案處理；另外也與人力銀行網站合作，嚴加審核，一旦有疑慮者，會停權下架；機場部分也配合航警局加強宣導攔阻，盼不要再有民眾受騙。

此外，律師呂秋遠在臉書發文講述台灣人被騙到柬埔寨打工的求助個案，當中有一名台灣女生3日發信息，指自己目前在詐騙網投（網路投保）公司工作，還遭性侵 強姦、虐打。她和男友原本在台灣有工作，但是在網路廣告、求職網站不斷的鼓吹下，心想一個月8萬台幣收入，加上公司提供食宿、機票，只要工作三年，回台灣第一桶創業金就有了，想著有男友陪她，應該不會有事，便於7月到柬埔寨，沒想到卻是噩夢開端。

女子說，兩人的護照下飛機就強行被收走，在柬埔寨被轉賣三間公司。「我們是被綁架過來，並非自願的；在這裡我甚至被中國人性侵強姦，如果不聽話是會被關進他們所稱的小黑屋討打，還有請救援被發現被強拆器官。」