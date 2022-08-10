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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

杜拜工作賺百萬？24人淪「詐騙打工仔」…逃跑就電擊

記者張議晨、張宏業／台北10日電
近日常有詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙，圖為航警局1日執行關懷提問與攔阻勤務時，成功攔下一名旅客。（圖：讀者提供）
近日常有詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙，圖為航警局1日執行關懷提問與攔阻勤務時，成功攔下一名旅客。（圖：讀者提供）

詐團高薪誘騙台灣人出國打工案件頻傳，高雄地檢署破獲陳姓、蕭姓男子涉以高薪工作為餌誘騙民眾到杜拜，再交當地詐團限制行動威脅從事詐騙，績效不好還會被轉賣；陳、蕭供稱求職者都是自願，但24名應徵者中有人稱被騙，曾逃往外館求救，檢方訊後聲押陳、蕭獲准，追查共犯及其他受害者。

高雄地檢署指出，陳男（30歲）、蕭男（22歲）去年5月起透過臉書徵才，打著免費食宿、機票，加獎金半年收入可破百萬為號召，吸引民眾應徵出國到杜拜工作，還標榜「不是詐騙，不打電話」，只需「打字」就能領高薪。

有求職者被安排出國，一到杜拜就被疑似中國大陸人士接走，淪為詐騙集團打工仔；由於護照、手機遭沒收，有人企圖逃跑，被抓回拘禁、毆打，不聽話還遭電擊棒伺候。

若業績不佳，詐團會以三萬阿聯酋迪拉姆（約8167美元）價格將應徵者轉賣其他同行，宛如「豬仔」般成為買賣標的；部分被害人乘機逃離，躲到外館申請臨時護照才回台灣，結束驚魂。

高雄檢調4日動員百人同步搜索，逮捕陳、蕭，帶回24名求職者調查。檢調發現，陳男去年5月就仲介台人至杜拜工作，年輕人居多，應徵者年紀太大，詐團給陳、蕭的酬勞還會打折。

據了解，陳、蕭辯稱應徵者都是自願，24人中有人稱知道從事詐騙，有人說經陳、蕭安排抵達當地後才知道；檢方從陳男手機扣到一段台人疑遭大陸人施虐畫面，研判這是兩岸詐團合謀犯案，聲押禁見陳、蕭獲准，擴大追查。

台北地檢署5日也指揮警、調，北中同步拘提李姓男子等六名詐團成員，都有黑幫背景，涉誘騙台人至柬埔寨從事詐騙，研判幕後有幫派集團操控，訊後聲押禁見獲准。

調查局說，該詐團以招募博弈客服、人頭貸款及男優等工作名目，騙台人赴柬埔寨從事詐欺工作；因柬國與中國大陸友好，對台執法機關較不友善，調查局透過美FBI協助追查金流，破獲此詐團逮捕六人。

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