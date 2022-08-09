5人幫+1？ 藍揭竹市將軍村標案亂象 林智堅批抹黑
國民黨昨舉行「再揭新竹工程亂象：林智堅親信為5人幫護航圓謊？」記者會，質疑新竹市將軍村由前市長林智堅「重大建設會報」5人幫中的市政顧問王俊雄學生曾泊銘，竟以「零修復案得標經驗」得標，5人幫更擴大出現與曾關係密切的「第6人」、將軍村策展人龔書章。
國民黨桃園市議員參選人凌濤說，新竹市文化局長張馨之護航稱曾泊銘曾參與台北機廠和歷史博物館2件修復案，但曾得標將軍村在前，台北機廠與歷史博物館修復案在後，張馨之公然說謊，是否應道歉，對人民說清楚？林智堅也必須對將軍村評選過程清楚交代。
凌濤指出，案子的評審委員除「5人幫」王俊雄外，與曾泊銘有關之3案還出現其老師及將軍村策展人龔書章，「5人幫內有6個人在新竹市標案界重複出現，顯示5人幫不只5人，有繼續擴大的趨勢」；且龔書章和曾泊銘更在臉書有密切互動，卻分別是評審委員與得標廠商，是否適當？
國民黨文傳會副主委林家興指出，5人幫中時常參與新竹市政府重大建設會報的教授蕭有志，其系上學生Ｈ先生所開設的室內設計公司，近年來多次得標新竹市政府關於識別系統、室內設計及動物園規畫的重大標案，占其公司標案項目近8成，且多為限制性招標。
林家興表示，Ｈ先生的公司這幾年的相關標案，光是從新竹市政府就拿了超過2000萬元(台幣，下同，約66萬6300美元)，基隆市政府超過1千萬元，是否有私相授受、圖利特定廠商的情況？且自從國民黨開始追查新竹市標案後，「開放標案」的網站竟馬上就被下架了，是誰在掩蓋圖利標案背後的真相？
竹市府指出，針對有心人士昧於事實、刻意抹黑，將採取法律行動，不會姑息有心人士持續造謠、散布不實資訊；將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標、經專業委員評選，過程完全依政府採購法辦理。
民進黨桃園市長參選人林智堅表示，這是一個非常惡意的抹黑，如果有任何證據歡迎提告，否則不應該用這種造謠抹黑的方式來質疑建築師跟專業者；國民黨參選人張善政躲在背後，由這些議員或議員參選人透過記者會方式不實指控，連指控的語言都相當中國化，什麼4人幫、5人幫，政治霸凌專業。
新竹市府發言人楊汶璇指出，王俊雄自2016年擔任市府重大建設會報顧問老師，任職期間無擔任市府任一評選會評選委員，顧問老師主要為市政建設的決策提供建議和諮詢，並不負決策之責；特定陣營刻意散布錯誤評選委員名單，把專業文資修復工作變成政治作秀題材。
張馨之表示，過去經營公司的每一個政府標案，皆透過參與公開投標評選後得標，過程一切合法；去年5月6日就任文化局長前已結束沃沃美學空間、解散團隊且停業，並辭去美感跨域協會理事長等，做到完全利益迴避。對於相關不實指控及謠言散布，她也將採取相關法律途徑，捍衛自身清白與尊嚴。
竹市文化局表示，2017年至2020年間文化局總採購件數為558件，沃沃美學得標案件4年來僅占13件、2.3%；另市府2017年至2019年總採購件數為1917件，3年間沃沃美學得標案件占5件、0.26%，上開採購案件皆透過公開客觀評選機制進行。
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