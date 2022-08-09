男稱伯母是「複製人」 亂刀砍死 警開3槍逮人

台南市胡姓男子砍死李姓伯母，持刀與員警對峙，警方開3槍，跳彈擊中他右腳踝，戒護送醫。(記者周宗禎／翻攝)

台南市胡姓男子昨天持開山刀砍殺李姓伯母至少五刀，其中一刀劃開頸部，行凶後帶著刀走回1公里外的住處，持刀與警對峙。警方開3槍，跳彈擊中他右腳踝，戒護送醫。他稱伯母是「複製人」，對行凶動機語焉不詳，警方懷疑他精神狀態不穩，依殺人罪嫌究辦。

警方調查，49歲胡姓男子原與73歲李姓伯母同住善化區老家，多年前搬到1公里外父親的房子與胞兄同住，兄弟都長期無業；李婦留在老家照顧不良於行、無法自理的丈夫，並受胡母之託，每天各拿300元(台幣，下同，約10美元)零用錢給胡家兄弟。

昨天上午8點半多，胡前往老家，進門一陣亂砍，李婦正要還錢給在場的妯娌，至少身中5刀，死時還手握2000元鈔票；胡行凶後轉身持刀向嬸嬸怒瞪，他嬸嬸嚇到腿軟，高喊「我又沒對你怎樣」，胡頓時恢復平靜，掉頭就走。

胡拿著滴血的開山刀走回住處清洗，嚇壞鄰居。員警獲報趕抵，見胡持清洗過的開山刀開門走出，喝令「刀子放下」，他回答「那是不可能的事」，員警對空鳴槍1發制止未果，朝他腳邊開2槍，他右腳踝被1發跳彈擊傷才放下開山刀，被員警壓制。

警方多次詢問為何行凶，胡堅稱「因為她沒有指紋，是複製人，不是人。」鄰居說，胡近年情緒不穩，常忽然抓狂，隨身帶刀，有人只因「多看幾眼」就被追砍，胡曾被強制送醫，在地方是頭痛人物，鄰居都敬而遠之。

據調查，胡曾涉殺人未遂、妨害自由、妨害公務等案，今天4月才因毒品 案服刑出獄。員警聽聞發生砍殺命案，直覺「又是他」。

檢方相驗李婦遺體，發現她左臉、左頸、左後枕、右後頸、右手背各1刀，研判頸部那1刀是致命傷，將解剖確認死因。