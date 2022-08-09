法官曾籲總統特赦 悶死腦麻女 79歲父判2.5年定讞

悶死腦麻女，79歲父判2.5年定讞。圖為最高法院。(本報資料照片)

79歲陳姓老翁照顧先天腦性麻痺女兒50年，不忍女兒牙痛吃藥無效，用棉被悶死女兒後尋短獲救。他一、二審被依殺人罪判刑2年6月，法官形容是「被社會遺忘的人」，長期焦慮及憂鬱，曾籲請總統特赦；最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳姓老翁的次女先天性腦性麻痹，臥病在床無法自理，後來陳的妻子開刀，陳獨自照顧女兒，沒讓愛女生褥瘡。

前年2月，女兒牙齒疼痛徹夜哀號、呻吟，吃止痛藥沒效，陳認為女兒活得很痛苦，拿棉被悶住她口鼻致斷氣後輕生。陳妻清晨睡醒到女兒房間察看後趕緊報案，女兒經送醫不治，陳撿回一命，患憂鬱症住院治療。

「我知道這是有罪的。」陳清醒後表示後悔；家屬證稱他「非常愛女兒」，希望不要被關。一審認為陳長期處於焦慮及憂鬱，加上新冠肺炎疫情 影響無法帶女兒就醫，壓力下認為讓女兒死去是解脫，因往後人生都會受「良心監牢」禁錮，是否入監有審酌餘地，也籲請總統發布特赦令，避免刑罰過苛。

二審法官開庭形容本案是「被社會遺忘的人」，認為陳符合自首、情堪憫恕的減刑條件，判斷陳沒有失智 ，認知功能未缺損，案發時無幻覺、妄想、思考障礙，維持2年6月徒刑。最高法院認定判決沒有違誤，駁回上訴。