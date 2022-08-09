台BA.5升溫 北部個案1成 社區多點傳播

指揮中心宣布8日零時起，開放轉機旅客候機期間可到出境區購物及用餐，不必再由航空公司人員引導至專屬候機室。8日新制上路，桃機管制區出境長廊湧現大批轉機客。(記者黃仲明／攝影)

台灣昨新增1萬5206例新冠肺炎本土個案，創4月30日以來的新低；死亡個案新增26例，為85天來的新低。不過，BA.5變異株疫情 升溫，昨雙北、桃園等3市出現9例BA.5本土個案，已占整體抽驗比率的5%，比上周翻倍，北部更已到1成。指揮官王必勝預期，1至2周後疫情可能上升。

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫 會議，指揮中心會中報告，已先後驗出23起BA5本土病例，加上社區人流活動回升，且近期境外移入病例數仍高，檢出變異株以BA.5為主，各項防疫措施有必要維持。

「BA.5疫情一定會導致一波上升疫情，確診數會增加，但規模無法確定。」王必勝說，分析國際疫情，BA.5重症和死亡率並未增加，民眾不用過度擔心。指揮中心持續觀察，緊盯重症、死亡率，民眾仍須遵守防疫措施。

目前確診個案不會做病毒基因定序。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，日前特別抽檢171例本土個案進行定序，昨確認9例為BA.5本土社區感染病例，集中在雙北及桃園；相較上周抽驗占比約2%至3%，這周翻倍到約5%。

羅一鈞說，進一步分析個案分布，北部確診者中，抽驗感染BA.5比率已達1成，社區已有多點傳染鏈，預期單日確診個案數將慢慢增加。

羅一鈞說，9例BA.5本土個案為4男5女，感染原不明，並無接觸過確診者，皆為輕症，症狀為發燒、喉嚨痛、頭痛等；5例為台北、桃園等散發個案，另外4例則為2起家庭群聚，分別是20多歲及30多歲兒子確診感染BA.5，追溯檢驗發現，2個案的母親也為陽性，基因定序同為BA.5。

羅一鈞說，現已匡列相關接觸者20人，其中11人陰性，5人陽性尚在定序中，另4人採檢中。

此外，昨起桃園機場 放寬轉機規定，取消專屬候機室及轉機停留時間12小時內等限制，開放可到出境區購物及用餐，藉此提升轉機作業效率及旅客便利性。昨新制上路首日，管制區出境長廊湧現大批轉機客。