藍控雇走路工涉賄選 陳時中競選總部：無所悉

陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，走路工訊息是假的，光是LINE線上召募報名的志工人數已達1000人，不用這些志工反花錢聘請走路工，讓人匪夷所思。(記者胡瑞玲／攝影)

國民黨 台北市議員參選人楊植斗昨天到台北地檢署告發民進黨 台北巿長參選人陳時中 等人違反選罷法，他帶著1份錄音檔，指控陳造勢大會以2小時六百元(台幣，下同，約20美元)雇走路工，參加活動拍手造勢，且費用還是現領，涉嫌賄選，希望司法能查明真相。

他告發對象包括陳時中、當天主辦造勢大會的高雄市土木技師常務理事丘達昌、負責在網路上召募人手的李小姐。

陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，LINE線上召募志工報名人數已有千人，擺著這些志工不用，反而花錢請走路工，匪夷所思。

他強調，競總及各後援會均查證過，確認沒有任何人雇用志工或臨時工，網路誰發這樣的文章或是找人做什麼事情、是否真實存在？競選總部毫無所悉。

丘達昌在雙北、高雄土木技師公會都任理事，公司在北市，長期支持綠營。記者昨天試訪，他始終未接電話。友人轉述，丘達昌知道捲入走路工事件相當驚恐，已斷絕大部分對外聯絡。

「只要搜尋『丘達昌+蔡英文』就可以看到他倆在土木技師公會的活動合影…」楊植斗說，陳時中團隊不敢說的那個人，陳時中不敢回答，莊瑞雄也避重就輕，說是假訊息卻不敢提告，說穿了就是心裡有鬼。「陳時中不要唬爛說不認識丘達昌，人家13日都要跟你同台造勢，還把人家往外踢一腳，以為他是林秉樞？」

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，網路上看到相關訊息讓他深刻體會民進黨真的是無限資源，打無限資源戰爭，不管之前的雙主菜便當，到這次600元工讀費用，「相較之下我們的資源非常少，但我們有所有民眾支持。」

台北市長柯文哲表示，「這個我倒是不會太苛責，人家本來就有權利雇臨時工，這個我倒覺得這沒有什麼」，「人家有錢要花不行啊，社會救濟。」