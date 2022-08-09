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藍控雇走路工涉賄選 陳時中競選總部：無所悉

台灣新聞組／台北9日電
陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，走路工訊息是假的，光是LINE線上召募報名的志工人數已達1000人，不用這些志工反花錢聘請走路工，讓人匪夷所思。(記者胡瑞玲／攝影)
陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，走路工訊息是假的，光是LINE線上召募報名的志工人數已達1000人，不用這些志工反花錢聘請走路工，讓人匪夷所思。(記者胡瑞玲／攝影)

國民黨台北市議員參選人楊植斗昨天到台北地檢署告發民進黨台北巿長參選人陳時中等人違反選罷法，他帶著1份錄音檔，指控陳造勢大會以2小時六百元(台幣，下同，約20美元)雇走路工，參加活動拍手造勢，且費用還是現領，涉嫌賄選，希望司法能查明真相。

他告發對象包括陳時中、當天主辦造勢大會的高雄市土木技師常務理事丘達昌、負責在網路上召募人手的李小姐。

陳時中競選總部發言人莊瑞雄表示，LINE線上召募志工報名人數已有千人，擺著這些志工不用，反而花錢請走路工，匪夷所思。

他強調，競總及各後援會均查證過，確認沒有任何人雇用志工或臨時工，網路誰發這樣的文章或是找人做什麼事情、是否真實存在？競選總部毫無所悉。

丘達昌在雙北、高雄土木技師公會都任理事，公司在北市，長期支持綠營。記者昨天試訪，他始終未接電話。友人轉述，丘達昌知道捲入走路工事件相當驚恐，已斷絕大部分對外聯絡。

「只要搜尋『丘達昌+蔡英文』就可以看到他倆在土木技師公會的活動合影…」楊植斗說，陳時中團隊不敢說的那個人，陳時中不敢回答，莊瑞雄也避重就輕，說是假訊息卻不敢提告，說穿了就是心裡有鬼。「陳時中不要唬爛說不認識丘達昌，人家13日都要跟你同台造勢，還把人家往外踢一腳，以為他是林秉樞？」

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，網路上看到相關訊息讓他深刻體會民進黨真的是無限資源，打無限資源戰爭，不管之前的雙主菜便當，到這次600元工讀費用，「相較之下我們的資源非常少，但我們有所有民眾支持。」

台北市長柯文哲表示，「這個我倒是不會太苛責，人家本來就有權利雇臨時工，這個我倒覺得這沒有什麼」，「人家有錢要花不行啊，社會救濟。」

陳時中 國民黨 民進黨

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