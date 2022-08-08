美元未觸頂 台幣匯價3字頭將成新常態

專家預期強勢美元已進末升段；至於金價短期震盪難免，投資人建議先保持觀望。（路透）

台海局勢緊張加速外資匯出，台幣短線貶壓擴大，睽違兩年多來再現3字頭價位，但匯率專家分析，匯市對於台海危機反映已暫告段落，後續回歸基本面，主軸仍以美國聯準會 （Fed）為主，預計強勢美元年底才會觸頂，台幣匯價30元將成為新常態下，建議持續握有美元仍較保險，可採取擇價、擇時兩大策略布局。

至於黃金價 格上周也震盪走高，價格逼近每盎司1800美元關卡，投資 機構認為，儘管看好黃金走勢，但還是得看美元的臉色，建議投資人目前以持有約2%至10%的黃金部位較穩健，未進場的人可先保持觀望。

台幣兌美元匯率今年以來從27.6元一路走貶，累計貶幅已近8%，除了聯準會升息，台海緊張也加速外資大舉匯出，8月後直接貶破30元整數關卡。匯銀人士分析，雖然台幣受台海緊張影響淡化，但台灣基本面高檔已過，加上各國持續升息，短期外資不太可能回頭，長線難有走升理由，最快明年才可能重回20元價位常態。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠說，下半年匯市關注重點，還是回歸美元本身，以價格、時間估算，這波美元多頭已快步入「末波段」。即使美元出現修正，至年底元仍是相對強勢，且因為利息高於台幣，投資上握有美元仍最保險，建議可掌握兩大策略，第一是擇價，年底前新台幣30字頭將是常態，新台幣只要回到29元就可以分批換匯；第二是擇時，月底、月初出口商有結匯需求，可望帶動台幣走強。

金市方面，上周同樣在因台海緊張升溫帶動下價格震盪走高。台銀指出，共軍發射多枚彈道導彈後，國際現貨金價上周一度觸及每英兩1794美元。不過，長線金價回歸基本面，在通膨壓力未明顯減輕前，高利率與高通膨會共存一段時間，將限制金價漲幅，若聯準會升息幅度趨緩且其他經濟數據走弱，才有機會帶動金價上漲，目前要先觀察能否站穩1765美元。

富蘭克林證券投顧則說，短期黃金出現一波跌深反彈，但多空交雜下，金價震盪難免，未進場投資人可先保持觀望，已進場者則建議做好金價將持續震盪準備，並逢反彈適度調節。