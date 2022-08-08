新聞評論／柬拐賣激增 蔡政府難洗刷詐騙之島

近日常有詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙，航警局日前執行關懷提問與攔阻勤務時，成功攔下一名旅客。（圖：民眾提供）

疫情期間台灣人受騙赴柬埔寨、緬甸 打工現象激增，引起監委葉大華、紀惠容的注意，指有人蛇詐騙集團 或仲介公司刊登高薪聘請海外賭場、文字客服及秘書等不實職缺資訊，引誘青年前往柬埔寨或緬甸等國家工作，致遭被扣留證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵、恐嚇割除器官或被轉賣等情事，兩位監委已申請自動調查。

兩位監委的動作能防止日後多少位被害人受騙或救回多少受害民眾，還得視外交、警政單位有多少作為而定，目前仍不得而知，但蔡政府應記取前幾年台灣「詐騙輸出」導致國家聲譽受損，甚至「搶人犯」也搶不過對岸的窘境，及早提出因應對策，以免重蹈覆轍。

前幾天桃園機場 有一則社會新聞，鑑於近來陸續傳出有台人赴柬埔寨、緬甸工作，卻被扣護照、囚禁凌虐，警政署長黃明昭土法煉鋼，要求航警局員警在機場舉牌宣導並對欲前往柬、緬的國人關懷提問，還當場攔下要去柬國賭場求職的蘇姓男子，蘇男說「這是上帝給的機會」，但警方戳破騙局並告訴他，「遇到我們才是上帝最好的安排」，讓他免於踏上剝削之旅。

警方除了發佈這則及時勸阻男子受騙的暖新聞，也提供一些統計數字，指警政署根據每周飛往柬埔寨航班機位估算，估計有超過2000名台灣人被拐賣至柬埔寨，如果算上黑數，恐已達5000人以上；但糗的是，台灣官方到目前為止，僅獲報141起，在機場則只攔阻17人，兩者差距有如天壤。

蔡英文總統的第一個任期是台灣詐騙輸出的高峰，國際人權組織「保護衛士」統計，2016年至2019年間，台灣共有600多名海外國民「被送中」，陸委會主委邱太三事後證實，在境外被查獲電信詐騙之中華民國國民、被遣送至大陸者為666人。但他不忘補充，自2019年7月起，境外查獲電信詐騙之國民均遣返回台，不再被遣送到大陸。

表面上，詐欺犯不再送中，台灣可以免去司法管轄的尷尬，邱太三強調2019年以後不再送中，也是意在凸顯台灣的司法管轄權。但是蔡政府執政五、六年，如果只是在爭人犯送那裡，好像爭到人犯送回台灣就大功告成，根本就是畫錯了重點。

如果警政署的統計不假，疫情期間至少2000名台灣人被拐賣至柬埔寨，黑數更恐逾5000人以上，其中只要有一半是投入詐騙集團，那就遠遠多過前幾年查獲人數的總和，蔡政府終究未能洗刷台灣是「詐騙之島」的惡名，而且犯罪態樣更令人髮指，對蔡政府力推的南向政策更是最大諷刺。 （轉載自聯合新聞網「重磅快評」）