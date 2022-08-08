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全球反詐騙組織拒救赴柬台人 氣餒「救60人竟沒一聲感謝」

台灣新聞組／台北8日電
「救60人竟沒一聲感謝」，全球反詐騙組織宣布終止救援前往柬埔寨的台人，圖為刑事局人員日前在機場櫃臺，救出6名正要前往柬埔寨的民眾。（記者廖炳棋/翻攝）
「救60人竟沒一聲感謝」，全球反詐騙組織宣布終止救援前往柬埔寨的台人，圖為刑事局人員日前在機場櫃臺，救出6名正要前往柬埔寨的民眾。（記者廖炳棋/翻攝）

近來台灣人赴柬埔寨打工詐騙案件頻傳，多聽信高薪話術，一到當地卻慘遭暴力對待淪為「肉票」，引起警方高度關注並加強宣導。然而非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org，簡稱GASO）卻在6日無預警宣布，即起將拒絕救援前往柬埔寨的台人及馬來西亞人，原因曝光也讓網友們紛紛留言力挺、感謝。

全球反詐騙組織為東南亞警政單位合作的民間組織，與各國警政單位設立窗口，雙向提供詐騙集團以及被害人情資。談及為何拒絕受理3日起前往柬埔寨的台灣人，全球反詐騙組織解釋，由於近來國家非常努力做宣傳，若這些人（赴柬埔寨台人）還是抱持著「我去試試」的心態前往，老實說就是侮辱國家跟浪費資源。

全球反詐騙組織指出，目前救援團隊已有一人因此而遭到通緝，宿舍也是組織一位同事貸款維持下來的，然而至今救出來的人約有60位「卻沒有一個人說聲感謝」，甚至有人被解救後連消息也不回，臨時救出半夜招不到車也被罵。

貼文一出，網友們紛紛留言力挺，「辛苦你們了！台灣政府、網路網友們、警察已經盡力阻止這些人去柬埔寨，卻還是一堆人前仆後繼的去，那後果真的只能自負了！」、「多謝你們無私的付出」、「謝謝你們無私的付出，拯救被詐騙集團拐走的人們」、「你們辛苦了，向全部的義工們致敬......謝謝你們，救援團隊加油」。

此外，一名在柬埔寨工作的台人，在臉書社團「爆廢公社」發文分享經驗，分析為何受害者已知被騙卻遲遲不肯求助的原因。他表示，受害者可能連自己都不知道自己在哪裡，且當地地址紀錄規則與台灣不同，若不會說當地語言恐怕也不懂求救。

當地警察「貪污到你無法想像的地步」，身邊有同事有國際駕照，開著廠車出門，之前卻在幾個路口被攔查好幾次，硬是被討了一次10美元（約299元台幣），更透露每次遇到事情，柬埔寨的台幹都會馬上衝去「中國大使館」求救。

勸世文曝光後，網友紛紛留言大讚中肯，「現在柬埔寨的風聲真的被搞得太臭了，讓少數一些正規公司都招不到人」、「今日最中肯，但裝睡的人總是叫不醒」、「天下沒有白吃的午餐，你沒本事要你幹嘛」。

詐騙集團 警察 駕照

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