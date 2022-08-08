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台北故宮文物轉移避難？前院長：留在原地最安全

台灣新聞組╱台北8日電
故宮發布聲明，嚴正澄清絕無將國寶移至美日避難計畫。(本報資料照片)
故宮發布聲明，嚴正澄清絕無將國寶移至美日避難計畫。(本報資料照片)

台海局勢緊張，收藏大批文物的台北故宮一旦遇到戰爭，該如何避難受到關注。台北故宮院長吳密察昨表示，7月底已有舉行戰爭時的演練疏散計畫；前院長馮明珠表示，「原地最安全，原有的庫房就很安全」。

本報系聯合報報導，網路流傳蔡政府準備自故宮近70萬件藏品中，挑選9萬件精品轉移至美國、日本以尋求保護。故宮昨對此嚴正澄清絕無此事，請民眾勿聽信及散播假消息。

台北中國時報報導，故宮今年3月承諾最快7月提出故宮文物因應戰爭的疏散演練與計畫送交立院。國民黨立委林奕華表示，立院尚未收到計畫書。民進黨立委王美惠也指出，故宮文物一旦遭受破壞，再多金錢也無法修復，主管機關文化部更應該提早因應、盡速研議出「戰時因應措施」。

另吳密察日前接受CNN採訪時透露，若三軍統帥下令撤退時，70萬件文物不可能全數遷移，會先搶救9萬件高價值、不占空間的歷史文物，對此，故宮僅稱已舉辦演練疏散，不肯說明細節和時間。

對於戰時文物疏散，馮明珠表示，「假如發生戰爭，故宮文物留在原地最安全，原有的庫房就很安全，這是所有故宮退休人一致的想法。」

報導說，馮明珠分析，台北故宮位於陽明山的安山岩盤，「不需要移動，不需要疏散，所有文物都有護防，故宮本身就有安全設施，內部人員都知道，各種文物都有各自的庫房，還有非常安全的山庫庫房。」

她指出，「真正災難來的時候，要做的就是把陳列式的3000件收回到庫房，故宮南院同樣也是留在原處最安全。」

此外，當年蔣介石需要疏散故宮文物，是為了躲避日本轟炸，才會有疏散的問題，她認為，「現在戰爭來臨，不會有人刻意炸故宮、毀國寶，而故宮位址在很安全的地帶，就連地震也很安全。」

據警方透露，台北故宮7月11日、18日則分別舉辦反恐、防災疏散演練，由北市士林警分局進行文物疏散的人車管制措施，並派出4名員警，目的是萬一發生戰事，能夠阻殲武裝分子，保護文物安全。

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