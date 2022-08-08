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宜蘭外海遊艇翻覆 12人漂浮逾2小時全獲救

記者林佳彣／宜蘭8日電
一艘遊艇載潛水客出海，疑因浪大在宜蘭縣外海翻覆，船上12人全落海，漂浮逾兩小時被海巡署人員救起。（圖：海巡署提供）
一艘遊艇載潛水客出海，疑因浪大在宜蘭縣外海翻覆，船上12人全落海，漂浮逾兩小時被海巡署人員救起。（圖：海巡署提供）

一艘遊艇昨天載潛水客出海，疑因浪大在宜蘭縣外海約五公里翻覆，船上12人全落海，漂浮逾兩小時被海巡署人員救起，無人受傷。獲救潛水客餘悸猶存說，大家互相緊靠待援，所幸發現裝在防水盒的手機，趕緊致電報案，否則後果不堪設想。

據調查，這艘「洛杉磯一號」遊艇昨天上午近8點從新北市貢寮區龍洞出海，船上有10名男子、兩名女子，分別為孟姓船長、兩名教練及九名潛水客，先在軍艦礁「萬安艦」潛水，轉往龜山島牛奶海時因浪大未下水，中午折返途中在頭城大溪東北方三浬翻覆。

12人在海面載浮載沉，緊抓船身或浮球、浮力棒、浮水繩，後來發現海面漂浮裝有手機的防水盒，下午兩點半拿手機報案。

海巡署大溪漁港安檢所獲報，出動無人機趕赴查看，派遣線上巡邏艇救援，並協調三艘漁船、調派北部海域巡弋的嘉義艦支援。搜救人員半小時趕抵，將落海者救上巡邏艇或漁船，約四點載返大溪漁港，12人均未受傷，沒有送醫。

潛水客李姓女子說，起初遊艇進水，她不以為意，後來發現船隻傾斜，水越來越多，趕緊把水撈到船外，但進水速度太快，大家抓著裝備跳海求生。王姓教練說，翻覆時他叫大家快跳船，抓一些浮力物品，漂在水面時確認大家都平安，提醒吹飽浮力棒待援，緊緊靠在一起。

孟姓船長說，浪大導致船艙進水，重心不穩而翻覆。海巡署表示，若縣市政府無公告颱風、長浪等警戒，未限制出海即視同開放出海，不過遊艇、漁船、貨輪出海前應看氣象局公告，了解天候及海象，評估是否適合出海。

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