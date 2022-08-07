台灣老虐危機3年增44% 疫期 「向上虐待」更嚴重

疫情之下老虐通報案件增加，直系血親卑親屬虐待尊親屬通報案件，近三年增加44%。圖為示意圖，非當事人。（本報資料照片）

對抗新冠疫情 長達兩年多，隔離使家人相處機會增加，家暴 案件創下新高，其中以「老虐」案件成長驚人。台灣衛福部統計發現，「直系血親卑親屬虐待尊親屬」案件近3年通報數大增4成4。老人被虐通常並非單一原因，衛福部保護服務司長張秀鴛分析，世代造成管教衝突、啃老及長照 壓力等3大因素，造成老虐危機。

家暴通報事件分為親密關係暴力、兒童虐待、老人虐待及其他家族成員暴力，其中以「直系血親卑親屬虐待尊親屬」最令人痛心，此類型為子女對父母或孫子女對阿公、阿嬤虐待。

根據統計，2019年至2021年，直系血親卑親屬虐待尊親屬通報案件數，自1萬4584件增至2萬768件，65歲以上長者受虐占比，從4成7增至4成8。其中，2020年疫情爆發後，2020年通報案件數與2019年相比，增加了25%，去年也比前年增加15%。

高齡化社會老人人口增多，家庭倫理、家庭結構與社會環境都產生急劇變化，壓力來襲易產生衝突。衛福部分析3大虐老危機，世代造成管教衝突、啃老及長照壓力。

張秀鴛表示，青少年沉溺手遊、網路日趨嚴重，家中長輩嘗試管教，此時容易引發衝突。她觀察發現，約有1至2成青少年施虐者，從小是兒虐被害者，長大後改對長輩暴力相向，疫情期間，青少年增加網路使用時間，也使「向上虐待」的情況更為嚴重。

長期關注老虐的中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，「啃老」也是常見老虐事件的導火線，晚輩向長輩討錢或爭家產，無法如願就使用暴力。

照顧壓力也是老虐風險之一，張秀鴛說，2019年通報老人保護案件約1萬2000件，有3400多件曾有長照評估紀錄，占2成7，有2200多件曾接受長照服務，占1成8，可見老人保護案件與長照需求服務案件重疊性高。

「實際老虐案件，應存在更多黑數。」鄭瑞隆說，親屬間的糾紛、衝突，常牽涉到金錢、財產等，有時常常被不當對待而未通報。

高雄醫學大學附設醫院法醫病理科主任尹莘玲說，臨床觀察兩年多來，疫情期間家人相處時間增加，若有人失業、收入不穩定，因壓力大，皆可能增加老虐機會。避免老虐事件，社會應提高關注度。

張秀鴛表示，直系血親卑親屬虐待尊親屬是家暴防治新議題，為增加老虐個案保護機制，衛福部保護服務司9月將實施「老人保護預防性關懷服務方案試辦計畫」，讓非社工人員關懷、陪伴老虐個案。