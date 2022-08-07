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憂家醜不外揚多選擇不通報 老虐事件暗藏更多黑數

記者沈能元／台北7日電
對抗疫情兩年多，隔離使家人相處機會增加，家暴案件創下新高，其中以「直系血親卑親屬虐待尊親屬」的案件成長驚人。圖為示意圖，非當事人。（記者林俊良／攝影）
對抗疫情兩年多，隔離使家人相處機會增加，家暴案件創下新高，其中以「直系血親卑親屬虐待尊親屬」的案件成長驚人。圖為示意圖，非當事人。（記者林俊良／攝影）

疫情之下，老虐事件快速成長，老人家受傳統觀念影響，面對伴侶或晚輩施暴、精神虐待，多數抱持著「家醜不外揚」的心態，選擇隱忍，甚至有許多長者不想被人說是「家門不幸」、「教子無方」等，即使發生被虐或不當對待也不願意通報，導致老虐事件暗藏更多的黑數，也添增老虐防治更多的困難。

「搶救老虐，我挫折感很大。」高雄醫學大學附設醫院法醫病理科主任尹莘玲說，她曾接獲一名在安養機構被虐的案例。這位80多歲的失智奶奶，被善心人士通報，當她準備為老人家驗傷，家屬卻不同意，家人擔心驗傷之後會與安養機構「撕破臉」，奶奶後續無人照顧。

尹莘玲說，防治老虐需克服的地方很多，老人家是成年人，多會考量與家人相處時間多，講出被虐下場恐更慘，再者是受到經濟、生活、照顧等需求及壓力，選擇保護家人，不願說出實情。

她曾在急診看見有些長輩，被暴打到腦出血，送到醫院時，來不及驗傷就過世，連幫他們向外求援的機會都來不及，她表示，老虐通報案件一定遠比實際少。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆說，老虐發生的地點不只有在家中，機構照顧不當對待也時有所聞，若碰上機構虐待，家人又置之不理的情況，受虐長輩身心靈受創程度恐超乎想像，政府應設下把關及通報機制，以及通報後處置的方式，別讓長輩陷入孤立無援的狀態。鄭瑞隆強調，老人保護應有全方面的概念，包括生活環境安全、醫療衛生等。

衛福部保護服務司長張秀鴛說，許多長者被親戚、朋友虐待後多願意通報，但當被子女、孫子女的卑親屬虐待，內心卻夾雜許多情感，認為被虐待是「家醜」，是自己沒有把孩子教好，內心有更多自責，而不願意通報，甚至是其他家人協助通報時，還會被當事人拒絕。

張秀鴛說，曾接獲一起通報案件，一名媽媽被兒子打，女兒看不下去，打113保護專線，同時打電話報警，但媽媽不願意配合，她相信這位媽媽不是第一次被打，女兒忍無可忍才通報，但是被虐者是成人，虐待驗傷有一定的程序，受虐者若不願意說明傷勢，醫護人員很難認定。

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