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承審夜店殺警案 要求66被告寫作文 法官楊台清72歲癌逝

記者王聖藜、曾健祐張宏業／台北7日電
承審夜店殺警案的台北地院法官楊台清，本月3日肺腺癌逝世，許多法界人士不捨。（圖：讀者提供）
承審夜店殺警案的台北地院法官楊台清，本月3日肺腺癌逝世，許多法界人士不捨。（圖：讀者提供）

台北地院法官楊台清8月3日肺腺癌病逝，享壽72歲，他曾承審社會矚目夜店殺警案，要求一群血氣方剛年輕被告寫作文悔改，堅毅性格仍不忘教化責任，楊在前年70歲時轉任優遇法官，因審案兼具柔情，同仁對楊頗有好評，女法官更是不捨哭成一片。

楊台清過去曾擔任職業軍人，司法官36期結業，曾任苗栗、台北地院法官，熟悉楊的司法人士說，他是法界少數敢說真話的法官，很有正義感，沒有虛假的一面，重視公平與正義的實現，生前喜歡大量閱讀文章，特別是英文，閒暇之餘常用英文與書記官對話。

楊台清2020年轉任優遇法官，今年6月25日身體不適，赴醫院檢查出罹患肺腺癌，隨即安排7月動手術，未料引發肺炎再度入院，8月3日病逝，臨終前曾說「此生已無憾」。

楊台清脫下法袍後，常穿格子襯衫、牛仔褲搭配牛津鞋，打扮相當有性格，年逾七旬，外表仍相當年輕，他審案時不喜歡用艱深難懂的法律詞彙，都盡量以白話文告知當事人權利義務，他認為法庭與教堂都是莊嚴的地方，因此對被告衣著很要求。

除審案細心認真外，楊台清也注重教化，曾有被告穿短褲、夾腳拖，嘴裡嚼著檳榔就來開庭，楊台清認為，這種態度就是不尊重法庭，當庭要求該被告回家換好整齊衣服再來。

楊台清不喜好嚴刑峻法，曾規畫修復式司法，盼能透過加害、被害者真心對談，撫平傷口，同仁形容他「審案兼具柔情」，他私下也和法院同事相處融洽，樂於提攜後輩，近日傳出病逝，不少院內同仁相當不捨。

楊台清在北院期間，曾承審前總統陳水扁侵占機密公文案、調查局前局長葉茂盛洩密案等社會矚目案件，2014年台北信義區夜店殺警案，當時擔任審判長。

楊台清當時要求66名被告寫作文，並以「我是誰」、「我的家庭」，「義氣是什麼」等題目，根據繳交的作業作為日後量刑參考，更當庭說看完大家的作文，有些讓他很感動，有人提到生長單親家庭沒人關心，有自殘、自暴自棄傾向，他也鼓勵這些被告，不要放棄自己。

手術 陳水扁

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