我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

百年餅店犂記負責人吞公款4800萬 判刑1年緩刑3年

記者曾健祐／台中7日電
台中高分院依業務侵占罪判張男一年，緩刑三年。(記者曾健祐／攝影)
台中高分院依業務侵占罪判張男一年，緩刑三年。(記者曾健祐／攝影)

台中知名百年餅店「犂記」第4代張姓負責人，被控侵占4800萬元（台幣，下同，約160萬美元）公款，法院審理時，張男供稱「錢是媽媽留給他的報酬」，獲法官採信判決無罪，二審認為，張母管帳嚴謹，過世前已從個人帳戶領出3200萬元分配給子女，張男領走巨款不僅讓犂記財務緊縮、更釀勞資糾紛，近日依業務侵占罪，判刑1年。

據調查，犂記原是張母擔任負責人，張男和哥哥、姊姊均為股東，張母因身體不佳，2018年和時任總經理的張男共同經營，張男在同年從犂記帳戶領出4800萬元，轉存自己名下供投資股票用，姊姊調閱明細發現提告。

法院一審時，張男辯稱主觀沒侵占犯意，這是媽媽給他的錢，自己為公司拓展業務行銷，媽媽知道他辛苦，所以給他酬勞；辯護人則說，犂記是典型家族公司，實際上公私不分，張母是大家長，由她說了算，張母晚年覺得小兒子做很多事，走之前留給他的。

法院傳訊犂記會計、銀行員工，認定犂記確屬家族公司，張母生前主導財務、保管帳戶，也有發薪水給未實際任職的大兒子、女兒，同時給予一定財產、生活費用，期間沒有股東提出質疑，顯見張母多年財產處理方式，子女皆默示同意，以張男罪證不足判決無罪。

檢方不服上訴，二審認為，犂記帳戶內金錢為公司所有，張男領出挪為己用，侵害犂記財產權，且張母過世前一個月，才從帳戶領出3200萬元，因病無工作能力的大兒子，獲分配1800萬元，有工作的女兒、小兒子各500萬元，僅留400萬元給自己供醫療看護。

犁記公司帳戶總資產有6000萬，張男領出4800萬元，餘額僅剩1200多萬，嚴重侵蝕公司財務，導致遲延發薪勞資糾紛，造成母親創業半世紀商譽蒙塵；法院直言，張母就算給小兒子報酬，也不可能不顧財務緊縮風險，動用公司鉅額給他。

判決指出，張男未感念父母辛苦創立的犂記，不顧念手足情誼，為謀私利侵吞巨款，犯後一再卸責，改依業務侵占罪判刑1年、緩刑3年，應支付公庫30萬元。

投資 股票

上一則

承審夜店殺警案 要求66被告寫作文 法官楊台清72歲癌逝

下一則

輕航機教練帶兒體驗飛行竟墜機 父子成焦屍

延伸閱讀

陸生共諜案 王炳忠、侯漢廷等5人確定無罪

陸生共諜案 王炳忠、侯漢廷等5人確定無罪
快樂餅店

快樂餅店
麻州塞勒姆女巫 329年後洗刷罪名 最後一人獲清白

麻州塞勒姆女巫 329年後洗刷罪名 最後一人獲清白
偽造碩士學歷當老師 她教書10年才穿幫

偽造碩士學歷當老師 她教書10年才穿幫

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場