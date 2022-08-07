百年餅店犂記負責人吞公款4800萬 判刑1年緩刑3年

台中高分院依業務侵占罪判張男一年，緩刑三年。(記者曾健祐／攝影)

台中知名百年餅店「犂記」第4代張姓負責人，被控侵占4800萬元（台幣，下同，約160萬美元）公款，法院審理時，張男供稱「錢是媽媽留給他的報酬」，獲法官採信判決無罪，二審認為，張母管帳嚴謹，過世前已從個人帳戶領出3200萬元分配給子女，張男領走巨款不僅讓犂記財務緊縮、更釀勞資糾紛，近日依業務侵占罪，判刑1年。

據調查，犂記原是張母擔任負責人，張男和哥哥、姊姊均為股東，張母因身體不佳，2018年和時任總經理的張男共同經營，張男在同年從犂記帳戶領出4800萬元，轉存自己名下供投資股票 用，姊姊調閱明細發現提告。

法院一審時，張男辯稱主觀沒侵占犯意，這是媽媽給他的錢，自己為公司拓展業務行銷，媽媽知道他辛苦，所以給他酬勞；辯護人則說，犂記是典型家族公司，實際上公私不分，張母是大家長，由她說了算，張母晚年覺得小兒子做很多事，走之前留給他的。

法院傳訊犂記會計、銀行員工，認定犂記確屬家族公司，張母生前主導財務、保管帳戶，也有發薪水給未實際任職的大兒子、女兒，同時給予一定財產、生活費用，期間沒有股東提出質疑，顯見張母多年財產處理方式，子女皆默示同意，以張男罪證不足判決無罪。

檢方不服上訴，二審認為，犂記帳戶內金錢為公司所有，張男領出挪為己用，侵害犂記財產權，且張母過世前一個月，才從帳戶領出3200萬元，因病無工作能力的大兒子，獲分配1800萬元，有工作的女兒、小兒子各500萬元，僅留400萬元給自己供醫療看護。

犁記公司帳戶總資產有6000萬，張男領出4800萬元，餘額僅剩1200多萬，嚴重侵蝕公司財務，導致遲延發薪勞資糾紛，造成母親創業半世紀商譽蒙塵；法院直言，張母就算給小兒子報酬，也不可能不顧財務緊縮風險，動用公司鉅額給他。

判決指出，張男未感念父母辛苦創立的犂記，不顧念手足情誼，為謀私利侵吞巨款，犯後一再卸責，改依業務侵占罪判刑1年、緩刑3年，應支付公庫30萬元。