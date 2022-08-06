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城中城縱火46死 婦一審判無期 被害家屬怒：她毫無悔意

記者張議晨、王慧瑛／高雄6日電
高雄城中城大火釀46死慘劇，法院認為涉及縱火的黃格格（圖中）無殺人故意，5日依放火罪判處黃婦無期徒刑。（記者張議晨／攝影）
高雄城中城大火釀46死慘劇，法院認為涉及縱火的黃格格（圖中）無殺人故意，5日依放火罪判處黃婦無期徒刑。（記者張議晨／攝影）

高雄城中城大樓大火釀成46死慘劇，縱火婦人黃格格被檢方依殺人等罪起訴，法院認為，黃婦是對男友郭清文不滿，想破壞郭男的家具，才將火源丟在沙發上，沒想到火勢蔓延，造成46人枉死，但黃婦縱火時主觀上無殺人故意，昨天依放火罪判黃婦無期徒刑。

城中城大火造成46死、43傷，是繼台中衛爾康西餐廳後最嚴重的火警，但黃格格（52歲）犯後始終以無罪答辯，辯護律師表示，法院僅憑目擊者證述等間接推論，就認定黃婦有縱火，證據力稍嫌不足，會與黃婦討論後上訴。

檢方認為，黃格格縱火時，即知內含泡棉的沙發是易燃物，還刻意趁凌晨住戶熟睡時放火，讓人逃生不及，有不確定殺人故意，法院認事用法顯有不當，決定上訴。被害家屬聽判後怒吼，「奪走46條人命才無期徒刑？應該判死，讓她去找這些亡魂」。

郭清文前年7月借住城中城大樓一樓的木板隔間，去年8月與黃格格相戀，但黃婦質疑郭男出軌，去年10月13日深夜，黃婦酒後責罵郭男，郭男不想爭吵先離去。

黃格格事後連傳18通錄音訊息給郭清文，數落郭男欺騙感情，黃婦見郭男沒回，憤而將沉香灰燼倒在沙發上，14日凌晨2點多騎車離去，任由灰燼在沙發上延燒，最後引發大火，造成46名住戶死亡。

檢方認定，黃格格離開後至火警發生時，都無人靠近起火隔間，加上黃婦曾錄音嗆郭清文，「你想看的事情，我一定做給你看」，依46個殺人、放火罪起訴黃婦，求處死刑。

合議庭認為，罹難者多住6至11樓，距一樓起火點至少20公尺，火勢因起火點旁停放數十輛機車，加上城中城消防區畫不完善，沒有一層樓防火門發揮作用，才導致濃煙透過樓梯、電梯井快速流竄，檢方起訴的證據無法證明黃婦有殺害住戶的故意，僅構成放火與過失致死罪。

法院審酌，黃格格僅因感情受挫就縱火引發慘案，且犯後態度不佳，依放火燒毀現供人使用之住宅罪的最重刑度，判處黃婦無期徒刑、褫奪公權終身。

昨宣判後，被害人黃姓女子的胞姊直言無法接受，她表示，黃格格每次開庭都無悔意，還怒目瞪向家屬，「無期徒刑對她太輕了，關十幾年假釋出獄？那算什麼？」

黃格格案發迄今收押九個多月，今年6月解除禁見，高雄女監表示，黃婦羈押期間，表現穩定，情緒沒太大起伏，昨未出庭聽判。

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