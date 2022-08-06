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東引指揮部火砲演練釀「火燒山」 消防車跨島搶救

台灣新聞組／連江6日電
位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大到東引島都能看到。（圖：民眾提供）
位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大到東引島都能看到。（圖：民眾提供）

解放軍軍演持續引發關注，國軍位於馬祖的東引指揮部5日晚也舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大到東引島都能看到，消防車獲報前往救援後，軍方也前往協助，所幸火勢撲滅，無人員傷亡，起火原因待釐清。

軍方人士表示，5日晚7時40分夜射後發現西引山區出現火勢且蔓延，立即通報消防，軍方也前往協助，無人員傷亡。據了解，消防車前往救援時，發現水量不足，又返回東引島載水，由於火光大到東引島都能看到，在地民眾擔心會延燒至民宿及附近村落民房。

位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大...
位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大到東引島都能看到。（圖：民眾提供）
位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大...
位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大到東引島都能看到。（圖：民眾提供）

東引民眾指出，看到好像是流彈或照明彈落在西引島三家村後方山坡，隨後引發大火，並危及海角民宿；消防車在失火後已前往，但由於水量不足，又再返回東引島載水，火勢大到連東引島都可以看到火光。

東引民眾進一步指出，火災的位置在連江縣東引鄉西引島三家村、煜光堂和西引官兵休假中心之間的山坡林地。

東引消防分隊證實，分隊在晚間7時38分接到報案電話，隨即派三輛消防車前往救火，有其中兩輛後來返回載水。東引鄉長林德建指出，在消防人員和軍方合力搶救下，當地火勢已經在晚間9時左右獲得控制，未波及民宿和民房。

位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大...
位於馬祖的東引指揮部5日晚舉行夜間火砲射擊，但卻不慎引發東引鄉西引島大火，火光大到東引島都能看到。（圖：民眾提供）

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