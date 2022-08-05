兩岸關係冷 陸生數10年跌近9成

陸生一向是最大境外生生源，但如今只剩高峰期的十分之一。（本報資料照片）

教育部 最近公告去年大專校院境外學生統計，境外生總人數約9萬3000人，較疫情 衝擊的前年稍回升2.3%。過去10年中，境外生曾達近13萬人，人數減少跟最大生源的陸生驟減有大的關係，陸生去年僅剩4293人，只有高峰期的1/10，暴跌近九成。

境外生不只關係學校的生源，也是高教實力一環，近年受到政府和學校重視，努力向外籍生招手。2012年境外生只有近6萬7000，到了2018年達最高峰近13萬，但2020年受陸生減少和疫情衝擊，學生數跌破10萬人，2021年雖「止跌回升」但總人數仍是近5年次低。

陸生一向是最大境外生生源，隨「陸生三法」通過開放來台就學，2016年達最高峰4萬1981人，幾占境外生總數三分之一，相當於3個境外生中就有1名陸生。

之後受兩岸關係影響，陸生人數開始下降，2020年受中國大陸教育部禁令衝擊，僅開放已在台就學的陸生繼續升學 ，陸生數大減剩下6033人，也退至境外生生源第五位，去年更只剩下4293人。

東吳大學校長潘維大表示，過去陸生對私立大學而言是很重要收入來源，陸生新生不來，粗估1年短少5000萬台幣（約166萬美元）以上學雜費收入。若不論學校收益，陸生只要來過都對台灣抱持高度好評，之後返回中國大陸對台灣則是非常正面的宣傳，失去了陸生，兩岸也失去了互相理解的管道。

台大政治系教授左正東形容，兩岸學生交流形同不對稱，台生可到中國大陸，陸生卻已不能來台。左正東建議，政府應嘗試和中國大陸協商，台灣可從改善陸生待遇著手，如開放陸生擔任大學研究助理、開放陸生納健保，一般外籍生有的權益陸生也應平等視之，才能嘗試讓台、陸雙邊學生交流重啟。