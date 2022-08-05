聯合社論／台人屢被賣至柬埔寨 蔡政府只能宣導

近日常有詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到柬埔寨，當受害民眾被騙至當地之後便限制其人身自由強逼詐騙，航警局昨天執行關懷提問與攔阻勤務時，成功攔下一名旅客。（圖：讀者提供）

蔡政府正全力拚選舉，並為林智堅論文抄襲及棒球場弊案洗白；此際，國人被騙往柬埔寨、緬甸 等國並遭拘禁成為奴工事件，卻如雪球般愈滾愈大。政府高層迄今對此不發一語，對於如何營救遭囚受困民眾，亦提不出具體方法。外交部的行動竟只是「宣導」，足見蔡政府「新南向」6年，完全做了一場白工，諷刺至極。

國人遭誘騙至東南亞 國家當成「奴工」，當然與台灣犯罪集團有關，政府卻從未重視。根據既知資訊，犯罪集團是以觀光 或海外淘金為餌，誘騙國內民眾前往柬埔寨等國打工，一抵達，即遭販運限制自由；然後被迫從事不法，或誘騙親朋入甕，或要家人支付贖款。其間，遭到毆打、性侵之事更時有所聞，駭人聽聞。

迄今有多少民眾受害，相關部門仍無確切數字。外交部稱，去年至今有「超過百件求助案件」；警政署比對入出境人數統計，發現可能達數千人。外交部宣稱，「順利返台」的僅三十多人；可知受害及仍被囚禁當地的民眾，遠遠超過政府掌握之數。

在國際間，這類被誘騙到海外淘金而淪為人口販賣事件，多半發生在經濟落後、生活困苦的國家。台灣早成「已開發國家」，竟還發生這類人口販運情事，且國人被誘騙販運至經濟發展遠落後台灣的國家，實令人匪夷所思。這是因為台灣底層經濟的崩壞超乎想像，或者是詐騙集團惡性重大肆無忌憚，值得深究。

據民進黨原民立委伍麗華的調查，被不法集團「相中」的受害者，有不少是原鄉青年，許多剛剛畢業就被騙出國。另有一些個案顯示，民眾是在國內走投無路下，才誤信為高薪前往。由此可知，被鎖定的主要是經濟弱勢，或者剛畢業涉世未深的年輕人。

這樣的現實，對照近年蔡政府不斷宣傳「經濟是史上最好」、「成長屢創新高」，簡直是天堂與地獄之別。事實是，總體經濟再漂亮，仍有許多人生活無以為繼，才會相信不法集團的詐欺話術，以為是天上掉下來的禮物。試想，若國內經濟環境良好，怎會有民眾甘願離鄉背井到陌生國度當打工仔？對此令人髮指的案件，蔡政府始終不敢聲張，原因恐怕在此。

蔡政府的因應措施，迄今只有外交部的「加強宣導」，和「跨部會會議」的紙上談兵，以及警政署人員在機場勸阻可疑出國者等。至於蔡總統和蘇揆等府院高層，皆未曾對此有過任何政策宣示。公權力如此消極，對於被囚禁在柬埔寨等地的民眾而言，豈非等於任其自生自滅？

近日傳出，有民眾結合國內外力量直闖詐騙窟，因此救回多名國人。如果這是真的，更反證蔡政府應對此案的消極無能。蔡政府推動「新南向」政策已六年，宣稱要推動與東南亞國家的雙邊或多邊合作，但連如此嚴重的犯罪行為都束手無策，新南向難道是搞假的？

蔡政府的外交政策，除對中國大陸一味強硬，對其他國家則是軟弱以對，或被予取予求。對美、日的卑躬自不在話下，片面給予泰國免簽卻未獲互惠，我漁船被印尼海軍扣押，蔡政府只能「唾面自乾」。如果說對大陸強硬是「捍衛國格」，但在保護人民被販運為奴工的生命及人格上，表現卻如此蒼白，這有何國格可言？